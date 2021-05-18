T-Online: СССР погубила не плановая экономика, а немецкая песня

К крушению Советского Союза привели не холодная война, космическая гонка и несовершенства плановой экономики, а простая песня, пишет T-Online. В 1989 году на Московском международном фестивале мира выступила группа Scorpions с их композицией «Ветер перемен». Она-то и стала тем «червём сомнения», который закрался в головы советских граждан и в конце концов привёл к развалу СССР, убеждён автор статьи.

Существует много теорий о причинах краха Советского Союза, пишет T-online. Некоторые считают, что к нему привела холодная война. Другие — космическая гонка, требовавшая всё бóльших затрат на строительство ракет в ущерб обедневшему населению. Результатом же этого бессмысленного противостояния стала груда песка и камней, что вызывало разочарование, отмечает автор статьи.

Есть версия, что «контрольным выстрелом» для СССР стала плановая экономика и дефицит таких базовых вещей, как масло и штаны. Но автор статьи убеждён, что все экономические теории несостоятельные, а вот реальным «червём сомнения», закравшимся в головы советских граждан, стала немецкая песня.

В августе 1989 года в рамках демократизации Советского Союза в российской столице прошёл Московский международный фестиваль мира. Мероприятие транслировали по российскому телевидению. На нём выступили такие западные исполнители, как Оззи Осборн, группы Mötley Crüe, Cinderella и, конечно же, Scorpions с их песней «Ветер перемен». Музыкальная композиция засела у советских граждан в голове. Песня распространилась, как «пожар по тайге», после неё уже никто не мог жить, как прежде. Люди ощутили, что жизнь может предложить им гораздо больше.

И вскоре рухнул Советский Союз. Позже один из сотрудников ЦРУ сообщил, что лично подбросил текст песни певцу группы Scorpions Клаусу Майне. Шпион утверждал, что сделал это перед его отлётом в Москву. По его словам, композицию сочинили не музыканты, а специальный отдел «боевой поэзии» с целью нанести СССР максимальный урон. Позже Майне посмеялся над этими заявлениями, но так или иначе роль, которую в развале Советского Союза сыграло выступление Scorpions, нельзя переоценить.

Сейчас же власти президента Владимира Путина угрожает уже не рок, а рэп. С исполнителями этого жанра очень тяжело бороться, потому что их не остановить запретами концертов. Они будут просто выступать на улице. Нередко недовольство режимом собирает их всех на демонстрациях. Но рэп-версии «Ветра перемен» пока что так и не появилось, заключает автор.