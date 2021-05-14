SCMP: в год 100-летия компартии в Китае наблюдается пик «красного туризма»

В июле 2021 года Коммунистическая партия Китая отмечает 100-летие с момента основания. И накануне этого юбилея огромное количество туристов стекается в город Яньань на западе страны, который считается «колыбелью Красного Китая». Именно здесь располагалась легендарная база Мао Цзэдуна и его армии в 1935 году, сообщает South China Morning Post.
ТУРИСТКА:Вот так?
Здесь можно сфотографироваться на кровати председателя компартии Мао Цзэдуна. Массы туристов стекаются в эту «колыбель Красного Китая» в городе Яньань на западе страны. В 1935 году здесь располагались силы коммунистов, во время продолжавшегося целый год отступления под напором националистов.
Коммунистическая партия Китая в июле отмечает свое 100-летие. И Яньань привлекает тысячи туристов, желающих пройтись по следам Мао. Разные компании и школы также организуют сюда групповые поездки.
ЧЖАН ЧЖЭНЬСИН, технический сотрудник:Коммунистическая партия переживала в Яньани свои самые тяжёлые времена. Они смогли основать Китайскую Народную Республику в крайне сложных условиях, им было очень тяжело. И я их искренне уважаю.
ЧЭНЬ ЦЗЫХАО, студент:Когда я устаю от учёбы, то вспоминаю про тяжёлые времена, которые пережили члены компартии. И я не могу допустить, чтобы их усилия оказались напрасными из-за моего желания насладиться единоличным счастьем. Я отдам Родине всё сполна.
По статистике за 2019 год, количество членов Коммунистической партии Китая уже превысило 91 миллион человек. И это позволяет ей считаться второй по величине политической партией в мире, после Индийской народной партии (БДП).
Пекин с гордостью заявляет об успехах компартии на пути достижения Китаем быстрого экономического роста. Но при этом он избегает затрагивать такие чувствительные темы, как «культурная революция» и подавление инакомыслия.
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