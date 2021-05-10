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Welt: парад Победы на Красной площади призван «подчеркнуть военную мощь» России

Материал представлен в переводе ИноТВ
На Красной площади прошёл парад по случаю 76-летия победы над нацистской Германией, передаёт Welt. Как утверждает корреспондент Кристоф Ваннер, это «внутреннее и, прежде всего, внешнеполитическим послание», призванное «подчеркнуть военную мощь» России.

ВЕДУЩИЙ НОВОСТЕЙ: Традиционно Девятое мая — день, когда в России на Красной площади пышно отмечается капитуляция гитлеровской Германии. Поэтому сегодня в Москве глава государства Владимир Путин проводит грандиозный военный парад, с помощью которого в 76-ю годовщину победы Россия демонстрирует свою силу Западу — армия превратилась в сильнейший внешнеполитический аргумент Путина. С подробностями наш корреспондент в России Кристоф Ваннер.

Межконтинентальные баллистические ракеты мобильного базирования, танки, системы ПВО продвигаются к Красной площади. Вдобавок истребители и тысячи солдат. Парад по случаю 76-летия победы над нацистской Германией призван подчеркнуть военную мощь кремлёвского лидера. Этот парад является внутренним и, прежде всего, внешнеполитическим посланием.
 
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Укреплённая армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Путина, или, лучше сказать, рычаг давления, и президент России без колебаний готов его использовать. Недавний пример — конфликт на Украине.
 
На мятежном востоке Украины с 2014 года бушует война между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами. Их поддерживает Москва. Недавно Путин разместил на российско-украинской границе десятки тысяч солдат. Угроза в адрес Запада: «Мы находимся в боевой готовности». Известный военный эксперт Александр Гольц считает, что это уловка, поскольку кремлёвский лидер не хочет крупномасштабной войны против Украины.
 
АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ, военный эксперт: Цель заключалась в том, чтобы заставить США вести переговоры. После того, как Байден назвал Путина убийцей, Кремль хотел, чтобы американцы позвонили и предложили переговоры. Именно это и сделал Байден. В результате Путин начал вывод войск от границы с Украиной.
 
Российские солдаты покидают приграничные зоны и возвращаются на места постоянной дислокации. Модернизированная армия в качестве мощного средства внешнеполитического давления чрезвычайно взрывоопасна, потому что малейшее недоразумение может мгновенно вызвать огромный пожар.
 
Дата выхода в эфир 9 мая 2021 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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