О смерти думать было некогда — корреспондент France 2 встретился с ветеранами Сталинграда

Ветеранов Сталинградской битвы осталось около сотни, и корреспондент France 2 встретился с некоторыми из них. Они радуются, что есть люди, которые помнят об этом сражении, учитывая, что многие, по их словам, считают, будто в войне выиграли США. К тому же и во время войны даже в союзных войсках солдаты узнавали о подвиге защитников Сталинграда только уже после победы.

Их объединяет память защитников Сталинграда. Ветераны из России, Франции и Америки, все они сражались против нацистов в Европе. Как Роже Доре, воевавший во Второй танковой дивизии. Он только позже уже узнал, какую жертву принесли его собратья по оружию.

РОЖЕ ДОРЕ, знаменосец Второй танковой дивизии: Мы узнали об этом после войны, с нашей стороны у нас не было никакого источника информации. Так что мы тут же приравняли Сталинград к «Верденской мясорубке».

С другой стороны Евгений Куропатков 97 лет, один из последних ветеранов этого исторического события.

ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ, защитник Сталинграда: Большое счастье видеть тех людей, которые помнят про эту битву за Сталинград. Ведь многие думают, что эту войну выиграли американцы.

Эта битва длилась почти 200 дней. Мясорубка, из-за которой погибло почти два миллиона человек. Немцы хотели завладеть доступом к кавказской нефти и победить город, носивший имя Сталина. Сегодня в живых остаются лишь около сотни ветеранов. В Волгограде — это новое название Сталинграда — мы встретились с Владимиром Анаевым, которому 99 лет.

ВЛАДИМИР АНАЕВ, защитник Сталинграда: Это я в Берлине. Все те, кто отступил на Западном фронте, даже те, у кого больше не было полка, стекались на защиту Сталинграда. Там образовался бастион, крепость борьбы против нацистов. Народ был уверен в победе.

Владимир потерял много товарищей во время войны. И то, что он выжил — это почти чудо.

ВЛАДИМИР АНАЕВ: О смерти думать было некогда. Нужно было воевать. Когда я мог об этом думать?

В этом городе героев Красной армии чествуют повсюду. Но от прежнего Сталинграда и довоенной жизни тут осталась только эта старая мельница.

ЛИОНЕЛЬ ФЁЕРСТЕЙН, специальный корреспондент в Волгограде: Это здание стало символом тех боёв, и власти решили оставить его в прежнем виде. Оно напоминает о 300 тысячах мирных людей, женщин и детей, погибших в западне Сталинграда.



Дата выхода в эфир 08 мая 2021 года.