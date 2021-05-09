О смерти думать было некогда — корреспондент France 2 встретился с ветеранами Сталинграда
Дата выхода в эфир 08 мая 2021 года.
Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
В Татарстане в результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолёта. Инцидент произошёл около села Калейкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Аллан Бэк, агент нападающего московского «Динамо» Сильвестра Игбуна, высказался о будущем игрока.
В Николаевской, Одесской, Житомирской и Запорожской областях Украины возбудили уголовные дела из-за использования коммунистической символики, в том числе георгиевской ленты, сообщил замглавы украинской Нацполиции Александр Фацевич.
Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договорённости с португальским специалистом Руем Виторией.
Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
В Перми возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребёнка в результате пожара в частном деревянном доме, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил произнесённые на параде слова Владимира Путина о «недобитых карателях».
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о возможном новом главном тренере команды.
В Узбекистане создадут электронную книгу памяти участников Великой Отечественной войны на основе опыта России, Белоруссии и Казахстана, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.
К 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне сводный хор московских ветеранов исполнил песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал оскорбительный пост про экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал более 50 очков в своём дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В Донецке прошла акция «Бессмертный полк», во время которой пронесли в том числе портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, его держала Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян.
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил принятые меры защиты от коронавируса на параде Победы на Красной площади.
Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин нанёс изображение георгиевской ленты на шлем в честь Дня Победы.
Число погибших в результате серии взрывов около женской школы в Кабуле превысило 50, пострадавших более 100, сообщает TOLOnews со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Другие страны уже проявляют большой интерес к недавно зарегистрированной российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об украинском полузащитнике своей команды Александре Зинченко.
В Московской области не планируется введения новых ограничений из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава региона Андрей Воробьёв.
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев намерен провести в этом году четыре боя в UFC в двух весовых категориях.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Евросоюз не сможет сохранить свою мощь без поддержки Турции в условиях новых вызовов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Днём Победы.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы, в том числе ветеранов, с праздником победы в Великой Отечественной войне.
У британского боксёра Билли Джо Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о своей победе над британским боксёром Билли Джо Сондерсом.
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы на Красной площади в Москве, также цветы возложил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал не отдавать другим государствам вклад Украины в победу в Великой Отечественной войне.
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление с Днём Победы.
В Москве завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес после победы над британским боксёром Билли Джо Сондерсом бросил вызов обладателю пояса IBF американцу Калебу Планту.
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8419 человек в 82 регионах. Всего в стране зафиксировано 4 880 262 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обновил личный рекорд результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Один человек погиб в результате пожара в жилом двухэтажном многоквартирном деревянном доме в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.
Нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон после победы над «Краснодаром» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) намекнул, что покинет клуб.
Минтруд не рассматривает возможность введения непрерывных выходных дней в мае на постоянной основе, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.
«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме потерпел поражение от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании российскому лидеру Владимиру Путину отметил особое значение Дня Победы для россиян и белорусов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
В колледжах и школах России началась проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
«Детройт Ред Уингз» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва похоронят во вторник, 11 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.
«Миннесота Уайлд» в овертайме одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над британцем Билли Джо Сондерсом в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе.
В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в столице, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.