Le Figaro: России не с кем разделить радость Великой Победы

В прошлом году из-за пандемии Москве пришлось перенести парад в честь Дня Победы, а в этом году под тем же предлогом на него не приедет никто из западных лидеров. Как пишет Le Figaro, сегодня не получается собрать коалицию для борьбы с мировыми проблемами, подобную той, что победила Гитлера.

Разные рода войск, танки, самолёты, ракеты на своих мощных тележках — всё это пройдёт 9 мая по Красной площади перед 12,5 тыс. человек. Такой парад автор статьи в Le Figaro ставит в один ряд с другими «воинственными посланиями» России в последнее время, включая усиление армии на границе с Украиной.

В Москве о Дне Победы напоминает всё: от перекрытого центра до специальных составов в метро. В прошлом году празднование годовщины Победы пришлось перенести на 24 июня, и прошла она без ожидаемых визитов глав других государств. Впрочем, и в этом году ожидается только глава Таджикистана. Как и в прошлый раз, марш «Бессмертного полка» пройдёт в интернет-формате. Возможно, если позволит санитарная обстановка, вживую его проведут 24 июня.

Тем не менее, этот праздник остаётся важной составляющей национальной идеи, которую проводит российская власть. Для многих россиян понятие ветерана остаётся крайне важным и неоспоримым. Даже критики нынешней власти не пытаются пересмотреть тему Великой Отечественной войны. Однако же если в советское время этот праздник воспринимали под идеей мира, то теперь отмечается победа, а это разные понятия, приводит издание мнение российских политологов.

При этом в официальной риторике активно присутствует идея, будто некие враждебные страны вроде Польши или государств Прибалтики хотят украсть победу. Поэтому недавно российский парламент принял новый закон, который запрещает оспаривать решающую роль советского народа в поражении нацистской Германии и в освобождении европейских стран.

Но сегодня, когда говорят о возможной войне между Россией и Украиной, получается, что воевать будут ребята из Одессы и из Ростова-на-Дону, чьи прадеды вместе сражались против нацизма. И как в худшие периоды холодной войны, солидарности между прежними союзниками тоже не видно. Напряжённость между Россией и Западом недавно достигла беспрецедентного уровня. Так что даже самые большие проблемы, которые стоят перед всей планетой, не могут объединить страны востока и запада. И создать коалицию вроде той, что сражалась против Гитлера, чтобы побороть, например, международный терроризм, пандемии и изменение климата, сегодня практически невозможно.

На этот раз на российский праздник 9 Мая лидеры других стран не приедут под предлогом пандемии, но и дипломатический климат сейчас охлаждённый. Так что Россия в этом году ни с кем не может разделить радость Великой Победы, пишет Le Figaro.





Комментарии читателей на сайте Le Figaro:

TIBO 2: 271000 погибших у америкосов, 27000000 погибших у русских во время Второй мировой войны. Разница в 100 раз. Эти цифры о многом говорят!

Auzarmes: Не политики, какими бы они ни были, должны переписывать историю. Историки должны этим заниматься, и ведя максимально острые споры! В России победа над нацистской Германией 1945 года служит скрепой нации. Но скоро будет уже 80 лет, как она случилась, и пора бы уже этому народу смотреть в будущее!

UEphobe: В это время в Киеве марши в честь СС «Галиция», а со стороны ЕС и европейских СМИ оглушительная тишина. О, эти европейские ценности, которыми они нас пичкают во время морализаторских речей, какой стыд!

hibiscus soleil: Два года назад я был в Москве и видел это. Это очень хороший день, когда на улицу выходят семьи, гражданские и военные. Как минимум они гордятся своей страной, своими предками, которых они не называют бумерами или какими-то другими уничижительными прозвищами. А ведь именно наши предки освободили нас от этой напасти. Давайте не будем об этом забывать.



Retraitédu93: Путин хотя бы патриот. Макрон больше зависит от Германии, чем (генерал. — ИноТВ) Петен.