Le Figaro: России не с кем разделить радость Великой Победы
Retraitédu93: Путин хотя бы патриот. Макрон больше зависит от Германии, чем (генерал. — ИноТВ) Петен.
Народный учитель России Юрий Завельский скончался в Москве в возрасте 93 лет, он был директором школы 43 года.
Миланский «Интер» одержал разгромную победу над «Сампдорией» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.
Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Лондонский «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2047 человек.
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес забил третий мяч в ворота «Краснодара» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Женская сборная Швеции одержала победу над национальной командой Канады в стыковом матче за выход в плей-офф чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу арбитра Кирилла Левникова после матча с казанским «Рубином».
Российский посол в Германии Сергей Нечаев в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».
Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно результатов проведённой Российской премьер-лигой (РПЛ) проверки по жалобе московского «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с петербургским «Зенитом».
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов забил второй мяч в ворота «Краснодара» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Подмосковные «Чеховские медведи» обыграли краснодарский СКИФ в финале Кубка России по гандболу.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил цветы к стеле «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».
В Греции за сутки выявили 2461 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
С воскресенья, 9 мая, высокая пожароопасность ожидается в отдельных северных и южных районах Волгоградской области.
Итальянец Филиппо Ганна, выступающий за Ineos, одержал победу на первом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
В Екатеринбурге военные связисты провели персональную экскурсию для фронтовика Дмитрия Суворова — участника белорусской наступательной операции «Багратион».
Завершился первый тайм матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром».
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили об опасности формирования смерчей над Чёрным морем.
Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в ночь на 8 мая во Владивостоке.
Рослесхоз направил 100 десантников и парашютистов на борьбу с пожарами в Тюменской области. Помощь региону также оказывают 100 авиапожарных Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны.
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Число погибших в результате взрыва около школы в Кабуле достигло 30, сообщает TOLO News. По информации афганского телеканала 1TV News, который ссылается на источник в Министерстве внутренних дел, количество жертв достигло 37.
В Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.
Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою 100-ю в карьере победу в квалификации «Формулы-1».
На площади Павших Борцов в Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров почтил память защитников Родины, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон открыл счёт в матче с московским ЦСКА в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал подробности об атомной подлодке «Казань».
В Омске провели концерты у домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Молдавии за сутки выявили 191 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 252 604.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Актриса Марина Орлова поделилась воспоминаниями о родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин оштрафован за блокировку соперника в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.
Московское «Динамо» лишилось шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Казахстан, Куба, ЮАР и Белоруссия в преддверии Дня Победы присоединяются к акции «Сад памяти», которая впервые была проведена в 2020 году и преследует цель высадить 27 млн деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
На YouTube-канале RT Россия опубликован репортаж Алёны Березовской «О ком скорбит Донецк. Жертвы войны», в котором показаны три осиротевшие семьи из Донецка. В ролике, в частности, представлена история Элеоноры Гавришенко, потерявшей отца, который воевал в ополчении самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение о ничейном исходе матча со столичным «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о серебре юниорской сборной России на чемпионате 2021 года в США.
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на вопросы безопасности в регионе из-за событий в Афганистане.
Лидер партии ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский рассказал о родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
За сутки в Пермском крае зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки.
Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 35-го тура испанской Примеры.
В департаменте транспорта Москвы рассказали о работе метро 9 мая. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Мюнхенская «Бавария» досрочно стала победителем немецкой футбольной Бундеслиги сезона-2020/21.
Число погибших в результате серии взрывов в Кабуле достигло 25, пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на власти Афганистана.