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Guardian: Мавзолей Ленина в Москве открыли раньше театров и кино

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Открытие для посетителей Мавзолея Ленина, хотя московские театры и кинотеатры по-прежнему закрыты, служит наглядным примером поспешного выхода из изоляции по политическим мотивам, пишет The Guardian. Властям уже крайне необходимо было провести военный парад на Красной площади, а затем и всенародное голосование по поправкам к Конституции, поясняет автор.
Guardian: Мавзолей Ленина в Москве открыли раньше театров и кино
Reuters

После нескольких месяцев самоизоляции Ленин тоже вернулся, пишет The Guardian: вновь открыт для посещения мавзолей, в котором до сих пор лежит забальзамированное тело вождя революции 1917 года и ждёт смелых туристов, готовых спуститься по крутой лестнице внутрь. Уже с раннего утра в среду, сразу после открытия, у входа туда выстроилась небольшая очередь из нескольких десятков человек.

Чтобы увидеть тело Ленина, теперь необходимо надеть маску, перчатки и пройти проверку температуры, поясняется в статье. Внутри мавзолея, по словам посетителей, ощущается резкий запах моющего раствора — вероятно, оставшийся после недавней дезинфекции. Однако после трёхмесячного перерыва из-за карантина посещаемость теперь заметно снизилась. «Я никогда не видела такой короткой очереди», — призналась в интервью The Guardian одна посетительница, которая впервые привезла сюда из другого города свою дочь и друзей.

Поспешное открытие тесного здания мавзолея на Красной площади, несмотря на то что московские театры и кинотеатры по-прежнему закрыты, похоже, стало очередным примером поспешного выхода России из изоляции, подчёркивается в статье. Эти ограничения в основном были сняты досрочно «по политическим мотивам», пишет The Guardian: «Необходимо было провести военный парад в честь Дня Победы, а затем всенародное голосование по поправкам в Конституцию и дать Путину возможность переизбираться до 2036 года».

По результатам этого голосования, как подчёркивается в статье, действующий президент России получит возможность оставаться у власти даже «дольше, чем Сталин», тело которого после смерти также было забальзамировано и выставлялось рядом с телом Ленина вплоть до 1961 года. Открытие мавзолея, по всей видимости, было призвано продемонстрировать, что жизнь в России возвращается в нормальное русло — если вообще можно считать нормальным «показ туристам вождя, умершего в 1924 году и лежащего в стеклянном ящике», пишет The Guardian.

В то же время это событие стало поводом для шуток и насмешек, говорится в статье. «Я всегда думаю, сколько ещё мы будем об этом шутить? Оказывается, в Москве появляется всё больше мест, где мы можем проводить время со своими семьями», — заявил, в частности, комик и ведущий популярного вечернего телешоу Иван Ургант. А в популярном юмористическом аккаунте «Анекдоты из России», у которого сейчас 1,4 млн подписчиков, прокоментировали это событие так: «Даже Ленину отменили режим самоизоляции, чтобы он проголосовал за поправки».

За время карантина Мавзолей Ленина на Красной площади уже несколько раз оказывался в центре конфликтных ситуаций, отмечается в статье. Например, в апреле лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который с 1996 года четырежды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах и четыре раза терпел поражение, собрался с несколькими десятками своих сторонников у входа в мавзолей, чтобы возложить цветы в честь 150-летия со дня рождения вождя, нарушив действовавшие тогда в Москве ограничения.

А во время проходившего на Красной площади военного парада Победы, который в этом году пришлось перенести из-за карантина на 24 июня, мавзолей был снова скрыт от глаз зрителей — в этом году его «задрапировали» фотографиями и изображениями солдат, что вновь вызвало недовольство коммунистов. Зюганов заявил, что скрывать мавзолей за любого вида драпировкой «недопустимо», и напомнил, что все советские лидеры традиционно всегда смотрели послевоенные парады, стоя на его трибуне.

Без скандалов не обошлось и во время референдума, говорится в статье. Полицейские задержали недалеко от мавзолея восьмерых активистов, включая участниц панк-группы Pussy Riot, которые в знак протеста против голосования улеглись на Красной площади, изобразив своими телами цифру 2036 — то есть тот год, «когда может закончиться шестой президентский срок Путина, если по результатам голосования он, как и следует ожидать, победит», пишет The Guardian.

С другой стороны, в нынешнем году, главными событиями которого в России стали «коронавирус и голосование за «обнуление» президентских сроков Владимира Путина», извечные споры о том, следует ли закрыть мавзолей и захоронить, наконец, останки основателя Советского Союза, отошли потихоньку на второй план. Теперь они кажутся странными и уже не такими актуальными, хотя всё ещё вызывают в российском обществе разногласия, заключает The Guardian. 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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