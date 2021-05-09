ORF: Россия празднует 9 мая на фоне напряжённых отношений с бывшими западными союзниками

В Москве проходит парад в честь празднования Дня Победы над нацистской Германией, сообщает ORF. Все участники мероприятия привиты от коронавируса. На фоне напряжённых отношений с западными странами, глава Кремля Владимир Путин заявил, что его страна всегда будет отстаивать свои национальные интересы.
В России в Москве сегодня проходит военный парад в честь празднования победы над национал-социалистической Германией, произошедшей 76 лет назад. Вспоминают и о 27 млн граждан Советского союза, погибших во Второй мировой войне.
Десятки машин и танков, солдаты, войска национальной гвардии. Всего в центре Москвы находятся 12 000 участников. По официальным данным, все они привиты от коронавируса. Россия будет всегда решительно отстаивать свои интересы, пообещал в своей речи президент Владимир Путин.
Парад проходит в напряжённое время. Украинский конфликт, ситуация с находящимся в тюрьме российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным отягощают отношения со многими странами.
Военный парад в Москве — самый масштабный в стране. Но и в других городах сегодня вспоминают победу над нацистской Германией — из-за разницы во времени на один день позже западных союзников.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Венесуэльский лидер сопроводил свою публикацию фотографией водружения Знамени Победы на крыше здания Рейхстага.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала, как найти сведения о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).
Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр мирового первенства в прыжках в высоту Илья Иванюк выступят на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги во Флоренции.
Главком Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили уровень проведения парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России сообщили, что пилот самолёта, совершившего жёсткую посадку в Альметьевском районе Татарстана, самовольно взлетел на нём во время проведения ремонтных работ.