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ORF: Россия празднует 9 мая на фоне напряжённых отношений с бывшими западными союзниками

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Москве проходит парад в честь празднования Дня Победы над нацистской Германией, сообщает ORF. Все участники мероприятия привиты от коронавируса. На фоне напряжённых отношений с западными странами, глава Кремля Владимир Путин заявил, что его страна всегда будет отстаивать свои национальные интересы.

В России в Москве сегодня проходит военный парад в честь празднования победы над национал-социалистической Германией, произошедшей 76 лет назад. Вспоминают и о 27 млн граждан Советского союза, погибших во Второй мировой войне.

Десятки машин и танков, солдаты, войска национальной гвардии. Всего в центре Москвы находятся 12 000 участников. По официальным данным, все они привиты от коронавируса. Россия будет всегда решительно отстаивать свои интересы, пообещал в своей речи президент Владимир Путин.
 
Парад проходит в напряжённое время. Украинский конфликт, ситуация с находящимся в тюрьме российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным отягощают отношения со многими странами.
 
Военный парад в Москве — самый масштабный в стране. Но и в других городах сегодня вспоминают победу над нацистской Германией — из-за разницы во времени на один день позже западных союзников. 
 
Дата выхода в эфир 09 мая 2021 года.
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ORF Австрия Европа
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