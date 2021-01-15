Ouest-France: демонстрация силы — Пхеньян показал новую ракету за шесть дней до инаугурации Байдена

На военном параде в честь окончания VIII съезда правящей партии КНДР представила новую баллистическую ракету подводного базирования, пишет Ouest-France. По мнению аналитиков, накануне смены президента в США Ким Чен Ын хочет заявить о военной мощи Северной Кореи, чтобы добиться уступок в переговорах по вооружению.

В пятницу во время военного парада КНДР продемонстрировала новую баллистическую ракету для подводных лодок, сообщает Ouest-France. Парад стал финальным аккордом съезда правящей Трудовой партии Кореи, на которой её лидер Ким Чен Ын назвал Соединённые Штаты «главным врагом» страны всего за шесть дней до инаугурации нового американского президента Джо Байдена.

«Самое мощное оружие в мире — баллистические ракеты подводного базирования — одна за другой появились на площади, показывая мощь революционных вооружённых сил», — цитирует французская газета Центральное телеграфное агентство Кореи. На фотографиях видно по крайней мере четыре ракеты с чёрно-белыми боеголовками среди толпы, которая размахивает флагами. В параде также участвовала пехота, артиллерия и танки, а во время воздушного шоу самолёты выстроились восьмёркой, чтобы отпраздновать VIII съезд партии.

Согласно заявлению агентства, Пхеньян представил ракеты с возможностью для мощного удара, который «в качестве превентивной меры полностью уничтожит врагов за пределами» страны. Такие слова подразумевают, что радиус действия нового оружия выходит за пределы полуострова, а его удар может достигать по крайней мере Японии. Тем не менее в новостях не упоминается межконтинентальная баллистическая ракета, которую представили на более масштабном параде в октябре прошлого года.

Как отмечает Ouest-France, смена президента США является проблемой для КНДР: ожидается, что Джо Байден продолжит подход «стратегического терпения» администрации Обамы, при этом во время дебатов он назвал северокорейского лидера «бандитом». По мнению аналитиков, Пхеньян использует съезд партии, чтобы продемонстрировать будущей американской администрации свою силу и добиться уступок в переговорах по ядерному и баллистическому оружию.