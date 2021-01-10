Times: Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал страны в ответ на военные угрозы со стороны США, передаёт The Times. При этом Ким Чен Ын призвал Вашингтон отказаться от своих враждебных намерений, заявив, что только так там могут претендовать на установление новых отношений с Пхеньяном.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США «главным врагом» страны, тем самым пытаясь оказать давление на администрацию избранного президента Джо Байдена, сообщает The Times.

Выступая на съезде Трудовой партии Кореи, глава государства заявил, что независимо от того, кто придёт ко власти в Соединённых Штатах, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится. По словам Ким Чен Ына, США смогут улучшить отношения с Северной Кореей, только отказавшись от своих враждебных намерений.

«Ключом к установлению новых отношений с Соединёнными Штатами является отказ США от своей враждебной политики», — заявил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын также пригрозил расширить ядерный арсенал страны, обнародовав список разрабатываемых высокотехнологичных систем вооружения. По его словам, КНДР намерена увеличить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения до 15 тыс. км.

«Реальность такова, что достичь мира и процветания на Корейском полуострове мы можем постоянным наращиванием нашей национальной обороны и подавлением военной угрозы США», — приводит The Times слова главы Северной Кореи.

Несмотря на то что Ким Чен Ын, не привёл конкретный пример военных угроз со стороны Соединённых Штатов, по его словам, регулярные американские военные учения с Южной Кореей могут быть репетицией вторжения в КНДР.

Как напоминает издание, ранее на этой неделе, выступая на открытии съезда партии, Ким Чен Ын признал неудачу пятилетнего плана экономического развития страны, заявив, что Северная Корея вынесла «горькие уроки» из «худших за всю историю страны испытаний» на фоне пандемии и санкций.