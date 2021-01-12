Die Welt: у Кима есть подарок к инаугурации Байдена — амбициозная программа вооружения

Мало кто будет жалеть об уходе с поста президента США Дональда Трампа, но лидер КНДР Ким Чен Ын точно будет по нему скучать, пишет Die Welt. Ведь он позволял ему делать всё что угодно. При нём Северная Корея оказалась в первой лиге среди ядерных держав. А теперь у главы Пхеньяна есть подарок к инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена — программа вооружения, достойная сверхдержавы.

В то время как весь мир с нетерпением ждёт ухода с поста президента США Дональда Трампа, один человек точно не хочет его отставки и будет сильно по нему скучать, а именно лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет Die Welt. Ведь для него и его страны Трамп был лучшим президентом за всю историю. Нынешний глава Белого дома позволял ему делать всё что угодно. И пока он ослаблял санкции, ужинал «с дорогим другом Кимом», среди ядерных держав Северная Корея оказалась в первой лиге.

Ким и Трамп подписывали декларации с красивыми словами о «Корейском полуострове без ядерного оружия». Не моргнув глазом, представители КНДР отказывались от испытаний и реализации проектов, а потом просто продолжали вооружаться. В 2017 году Трамп написал у себя в Twitter, что у Северной Кореи никогда не будет межконтинентальной ракеты. Сегодня же у Ким Чен Ына есть уже три таких прототипа, один мощнее другого, а также улучшенная ядерная бомба и, возможно, даже водородная бомба. «К концу эпохи Трампа Ким стал в военном плане несравнимо сильнее, чем когда Дональд Трамп давал присягу», — подчёркивает издание.

Теперь же «прекрасные времена» закончились, и Ким на съезде своей партии подвёл итоги прошедшего периода. Он сказал, что Америка остаётся «главным врагом» его страны, «независимо от того, кто там правит», и объявил, что у него есть подарок к инаугурации нового президента Джо Байдена, а именно программа вооружения, достойная сверхдержавы.

Речь идёт о разработке баллистической ракеты с разделяющимися боеголовками дальностью действия в 15 тыс. км, а также гиперзвуковой ракеты — которые создают только США, Китай, Россия и Индия, — спутника-разведчика, тактического ядерного оружия и боевых дронов. Подготовка к реализации этих проектов началась ещё во время президентства Трампа, отмечает издание.

В зале, где проходил съезд партии, повесили портрет Кима в масле, на котором он изображён в униформе маршала. Лидер КНДР ведёт себя так, как будто достиг «военного совершеннолетия», и это действительно так. «Дональд Трамп уходит, подлизываться больше не нужно. Кимовская дудка мира отправляется на чердак», — заключает Die Welt.