Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

Популярное
-
Fox: Белый дом изменил стенограмму, чтобы «смягчить» фразу о вступлении Украины в НАТО Fox News
-
Sky News: Twitter заблокировал несколько аккаунтов за репосты с нового сайта Трампа Sky News
-
Times: Лондон и Париж планируют восстановить «братские отношения» после противостояния в Ла-Манше Times
-
Frankfurter Allgemeine: от наркотиков в США умирает больше людей, чем от коронавируса Frankfurter Allgemeine
-
NYPost: Индия вновь побила собственные антирекорды по новым случаям заражения и смерти от COVID-19 New York Post
-
Россия и олигархи: Блинкен рассказал, что мешает Украине Страна.ua
-
Welt: США помогут Европе улучшить мосты и дороги для защиты от России Die Welt
-
Le Figaro: Макрон уехал, наркодилеры остались — визит президента не помог бедному кварталу Монпелье победить преступность Le Figaro
INFOX.SG
-
Мурашко отметил большой интерес других стран к вакцине «Спутник Лайт»
Другие страны уже проявляют большой интерес к недавно зарегистрированной российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
-
Гвардиола высказался о сильных сторонах Зинченко
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об украинском полузащитнике своей команды Александре Зинченко.
-
В Подмосковье заявили об отсутствии планов введения новых ограничений
В Московской области не планируется введения новых ограничений из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава региона Андрей Воробьёв.
-
Чимаев планирует провести четыре боя за пять месяцев в UFC
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев намерен провести в этом году четыре боя в UFC в двух весовых категориях.
-
Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
-
Эрдоган заявил, что без помощи Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь
Евросоюз не сможет сохранить свою мощь без поддержки Турции в условиях новых вызовов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
-
Украинский футболист «Зенита» Ракицкий опубликовал пост в честь Дня Победы
Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Днём Победы.
-
Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы, в том числе ветеранов, с праздником победы в Великой Отечественной войне.
-
У Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после боя с Альваресом
У британского боксёра Билли Джо Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
-
Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о своей победе над британским боксёром Билли Джо Сондерсом.
-
Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы на Красной площади в Москве, также цветы возложил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.
-
Спикер Рады призвал не отдавать другим вклад Украины в Победу в войне
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал не отдавать другим государствам вклад Украины в победу в Великой Отечественной войне.
-
Сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление с Днём Победы.
-
Парад Победы в Москве завершился пролётом авиации
В Москве завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.
-
Альварес заявил о намерении провести бой с чемпионом IBF Плантом
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес после победы над британским боксёром Билли Джо Сондерсом бросил вызов обладателю пояса IBF американцу Калебу Планту.
-
В России за сутки зарегистрировано 8419 новых случаев коронавируса
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8419 человек в 82 регионах. Всего в стране зафиксировано 4 880 262 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
-
Путин напомнил о «недобитых карателях» и попытках оправдать предателей и преступников
Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.
-
Капризов обновил личный рекорд результативной серии в НХЛ
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обновил личный рекорд результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Крыму
Один человек погиб в результате пожара в жилом двухэтажном многоквартирном деревянном доме в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
-
Путин: Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы
Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.
-
Рондон попрощался с домашним стадионом ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон после победы над «Краснодаром» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) намекнул, что покинет клуб.
-
Минтруд не рассматривает постоянную практику длинных выходных в мае
Минтруд не рассматривает возможность введения непрерывных выходных дней в мае на постоянной основе, заявил глава ведомства Антон Котяков.
-
Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.
-
«Сан-Хосе» уступил «Аризоне» в НХЛ, несмотря на гол Барабанова
«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме потерпел поражение от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Лукашенко назвал 9 мая судьбоносной датой для россиян и белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании российскому лидеру Владимиру Путину отметил особое значение Дня Победы для россиян и белорусов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
-
В школах России началась проверка программ обучения истории
В колледжах и школах России началась проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
-
Ассист Евгения Свечникова не помог «Детройту» избежать поражения от «Коламбуса» в НХЛ
«Детройт Ред Уингз» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Лигачёва похоронят 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва похоронят во вторник, 11 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
-
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.
-
«Миннесота» взяла верх над «Анахаймом» в НХЛ, Капризов отдал две результативные передачи
«Миннесота Уайлд» в овертайме одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Пас Орлова в OT помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Альварес техническим нокаутом победил Сондерса и стал чемпионом мира по боксу в трёх версиях
Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над британцем Билли Джо Сондерсом в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе.
-
В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве
В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в столице, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
-
Финская разведка заявила о готовности России применять силу в Европе
Финская разведка полагает, что Россия «способна и готова» использовать вооружённые силы там, где это необходимо для достижения целей, «в том числе в Европе». Такие выводы содержатся в докладе Министерства обороны Финляндии.
-
Мурашко ожидает достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к осени
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может быть достигнут в России к сентябрю, считает глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
-
Родригес одолела Уотерсон в главном бою турнира UFC Vegas 26
Бразильский боец смешанного стиля Марина Родригес одержала победу над американкой Мишель Уотерсон в главном поединке турнира UFC Vegas 26.
-
«Роскосмос» подтвердил падение части ступени китайской ракеты в океан
В «Роскосмосе» прокомментировали завершение схода с околоземной орбиты ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая частично сгорела при входе в атмосферу над акваторией Индийского океана.
-
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае гибели главы государства власть в стране перейдёт Совету безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
-
Российские кёрлингистки вышли в финал чемпионата мира
Женская сборная России по кёрлингу обыграла Швецию в матче полуфинала чемпионата мира в канадском Калгари.
-
ВМС США заявили о конфискации оружия из России и КНР в Аравийском море
Американский ракетный крейсер Monterey в ходе стандартной проверки изъял в международных водах Аравийского моря партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков, сообщает 5-й флот Центрального командования ВМС США.
-
Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы. Текст обращения опубликован на сайте главы республики.
-
На Украине за сутки выявили более 5 тысяч заболевших коронавирусом
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 5372 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 119 510, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
-
В Татарстане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
Микроавтобус и грузовик столкнулись на 127-м километре федеральной автодороги Р239 Казань — Оренбург в Татарстане, в результате чего пять человек погибли и четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали.
-
Пожар в жилом доме в Крыму ликвидирован
Возгорание кровли жилого двухэтажного деревянного дома в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
-
Адвокат рассказал о праве некоторых групп россиян на двойную пенсию
Адвокат Денис Спицын рассказал, в каких случаях российские граждане имеют право получать двойную пенсию.
-
Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 342 тысячи
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2350 и достигло 342 589.
-
Обломки ступени китайской ракеты упали в акватории Индийского океана
Большая часть обломков ступени китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5Б») сгорела при входе в атмосферу Земли, остальные упали в акватории Индийского океана.
-
В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек.
-
В США предложили бороться с инициативой Китая «Один пояс — один путь»
Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд предложил противодействовать инициативе Пекина «Один пояс — один путь». Об этом говорится в законопроекте, с текстом которого ознакомился RT. По мнению Фицджеральда, действия Китая подрывают мировой порядок, «возглавляемый» Штатами, и представляют угрозу для национальной безопасности его страны.
-
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека.