ИноТВ

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

Материал представлен в переводе ИноТВ
9 мая в России проходят торжества в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах страны начались военные парады. Вечером в столице и других регионах дадут праздничный салют. ИноТВ предлагает трансляцию своим читателям.
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