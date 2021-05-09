Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

12:20 Мурашко отметил большой интерес других стран к вакцине «Спутник Лайт» Другие страны уже проявляют большой интерес к недавно зарегистрированной российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

12:19 Гвардиола высказался о сильных сторонах Зинченко Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об украинском полузащитнике своей команды Александре Зинченко.

12:11 В Подмосковье заявили об отсутствии планов введения новых ограничений В Московской области не планируется введения новых ограничений из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава региона Андрей Воробьёв.

12:04 Чимаев планирует провести четыре боя за пять месяцев в UFC Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев намерен провести в этом году четыре боя в UFC в двух весовых категориях.

12:00 Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

11:59 Эрдоган заявил, что без помощи Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь Евросоюз не сможет сохранить свою мощь без поддержки Турции в условиях новых вызовов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

11:53 Украинский футболист «Зенита» Ракицкий опубликовал пост в честь Дня Победы Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Днём Победы.

11:52 Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы, в том числе ветеранов, с праздником победы в Великой Отечественной войне.

11:47 У Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после боя с Альваресом У британского боксёра Билли Джо Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

11:35 Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о своей победе над британским боксёром Билли Джо Сондерсом.

11:26 Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы на Красной площади в Москве, также цветы возложил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

11:25 Спикер Рады призвал не отдавать другим вклад Украины в Победу в войне Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал не отдавать другим государствам вклад Украины в победу в Великой Отечественной войне.

11:19 Сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление с Днём Победы.

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11:03 Альварес заявил о намерении провести бой с чемпионом IBF Плантом Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес после победы над британским боксёром Билли Джо Сондерсом бросил вызов обладателю пояса IBF американцу Калебу Планту.

11:01 В России за сутки зарегистрировано 8419 новых случаев коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8419 человек в 82 регионах. Всего в стране зафиксировано 4 880 262 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:00 Путин напомнил о «недобитых карателях» и попытках оправдать предателей и преступников Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.

10:53 Капризов обновил личный рекорд результативной серии в НХЛ Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов обновил личный рекорд результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

10:52 Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Крыму Один человек погиб в результате пожара в жилом двухэтажном многоквартирном деревянном доме в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

10:39 Путин: Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.

10:37 Рондон попрощался с домашним стадионом ЦСКА Нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон после победы над «Краснодаром» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) намекнул, что покинет клуб.

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