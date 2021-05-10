Sun: Путин на параде Победы пообещал оберегать Россию от «угроз с Запада»

Российский президент Владимир Путин в своём выступлении на нынешнем параде Победы предупредил, что Москва будет защищать свои национальные интересы и оберегать своих граждан от «угроз с Запада», пишет The Sun. Как подчёркивается в материале издания, такие слова российского лидера прозвучали на фоне серьёзного обострения в отношениях Москвы с западными странами. Это обострение, впрочем, нашло и другое выражение: большинство европейских стран в этом году были представлены на Красной площади лишь на посольском уровне, сообщает таблоид.

«Властный» российский лидер Владимир Путин в своей речи на параде в честь Дня Победы «на фоне серьёзнейшего со времён холодной войны обострения в отношениях между Москвой и западными странами» дал обещание «защищать Россию от угроз с Запада», пишет британский таблоид The Sun.

Как отмечает корреспондент издания, президент России, выступая под «серым небом», «восславил вклад Советского Союза в победу над нацизмом» и подчеркнул, что в будущем страна будет твёрдо защищать свои национальные интересы и сделает всё ради благополучия российских семей.

Хотя Путина «критикуют за то, что он превратил это ежегодное мероприятие, которое впервые организовал Сталин в 1945-м, из торжества в память о победе союзников над нацизмом три четверти века назад в пропаганду будущего военного конфликта», согласно свежим соцопросам, 69% россиян считают 9 мая главным праздником года, говорится в материале The Sun.

«Торжественная демонстрация военной силы» с участием самых разных образцов боеовой техники в этот день проводится не только в Москве, но и в других городах страны, «одновременно служа напоминанием о прошлом и подчёркивая военную мощь, которой по-прежнему обладает Кремль», констатирует журналист газеты.

Как пишет The Sun, в прошлом году парад по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади планировал посетить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и Лондон даже вёл переговоры, дабы вместе с ним в Москву смог прибыть высокопоставленный член британской королевской семьи, однако из-за пандемии коронавируса Джонсон — как и многие другие иностранные лидеры, посетить мероприятие не смог.

В нынешнем же году на фоне обострения напряжённости в отношениях между Россией и Западом Великобританию на параде не представляли даже на посольском уровне: на торжествах присутствовала лишь исполняющая обязанности заместителя посла страны Джулия Крауч, подчёркивается в материале таблоида. По данным The Sun, аналогично поступили и США, отправив на парад заместителя посла Барта Гормана, тогда как большинство стран ЕС — за исключением бойкотировавших мероприятие Литвы, Латвии и Эстонии — представляли их послы.

Несмотря на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем году Кремль решил не приглашать лидеров других стран на парад в связи с тем, что он не был юбилейным, источник в правительстве ЕС сообщил The Sun, что эти слова — лишь попытка скрыть тот факт, что Евросоюз, вероятнее всего, выказал Москве «знак пренебрежения».

«Присутствие на уровне послов — это всегда самый низкий уровень представительства из возможных, поэтому это также является определённым знаком. В адрес России продемонстрировали знак пренебрежения, хоть там и попытаются представить всё так, будто страны-члены ЕС всё же посетили парад», — приводит издание слова чиновника.