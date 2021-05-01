Польский эксперт: кто найдёт «лекарство от России», заслуживает Нобелевскую премию

«Не надо лезть в наши дела» — Москва всё более отчётливо предупреждает Запад, что она будет защищать свою сферу влияний и прочерчивать всё новые «красные линии», говорит эксперт из Польского института международных дел Анна Дынер. В беседе с порталом Niedziela она объясняет, что как сильная, так и слабая Россия, не в интересах Запада, поэтому надежд на её «крах» ему уж точно не стоит питать.

Причина по которой Владимир Путин решился на дальнейшее обострение ситуации на украинском направлении кроется в особом понимании сегодняшнего курса внешней политики России, также она связана со сменой на посту президента США, ситуацией вокруг Белоруссии и Алексея Навального, говорит в беседе c порталом Niedziela эксперт из Польского института международных дел Анна Дынер. «В своей внешней политике и политике безопасности Россия в первую очередь руководствуется категориями сферы влияния — практически всю территорию бывшего СССР она причисляет к своей сфере привилегированных интересов», — поясняет она.

В интервью аналитик подчёркивает, что адресатами жёстких слов Путина из апрельского послания прежде всего были США, но также и другие страны-члены НАТО, в том числе Польша и страны Прибалтики. По её мнению, эти слова стали своего рода предупреждением — Россия не даст своего согласия ни на какие новые «цветные революции» вблизи своих границ, и что существует черта, которую Западу просто-напросто нельзя пересекать.

Анна Дынер обращает внимание на то, что милитаризация внешней политики России на протяжении последних лет только усиливается. «То, что происходит на восток от польских границ — будь то Украина или Белоруссия — с точки зрения российской политики ничем новым не является», — отмечает она. При этом она уверена, что на этот раз России не удалось спровоцировать серьезный кризис на Украине и вынудить западные государства, в особенности Францию ​​и Германию, заставить украинские власти вернуться за стол переговоров в рамках нормандского формата. «Отчётливо видно, что именно такая, а никакая другая реакция была вызвана рядом факторов ... Особенно речь идёт о Белорусии и покушении на Лукашенко», — добавляет она.

«Россия давно сохраняет за собой право принимать меры, включая ядерный ответ, в случае возникновения угрозы на территории Белоруссии (…) это её ясный посыл — извините за разговорный язык — «не надо лезть в наши дела»», — отмечает она. Именно вопрос Белоруссии она считает своего рода «красной чертой» во внешней политике России в отношении Запада, а точнее его политического вмешательства в белорусские дела. Если бы в Белорусии началась какая-либо революция, социальный протест, Россия точно обвинила бы Запад в развязывании «цветной революции». Более того, тесное сотрудничество Запада с Украиной или Грузией, вопрос членства Украины в НАТО, а также вмешательство в дело Навального тоже можно подтянуть под определение этой «красной черты», уверена аналитик.

Решительную дипломатическую реакцию и поддержку Украины со стороны главных американских и европейских лидеров Запада, по мнению эксперта, можно рассматривать в качестве чёткого политического сигнала в адрес Москвы. Впрочем и Россия своими провокациями на границе с Украиной и в Крыму также испытывала на прочность терпение Запада и то, махнёт ли он рукой на Украину. Однако, к удивлению Москвы, Запад не повёлся на уловку и понял, что россияне опять создают проблему, за решение которой позже они захотят получить некоторое вознаграждение. Западу уже надоела такая политика, и он намерен жёстко разговаривать с Россией. При этом эксперт не тешит себя надеждами на то, что этот новый политический курс остановит строительство «Северного потока —2».

На вопрос портала о том, есть ли в отношении России действенное лекарство, Анна Дынер ответила: «Если бы такое лекарство существовало и было в нашем распоряжении, я думаю, что по крайней мере, оно было бы получило Нобелевскую премию, ведь оно стало бы решением очень многих региональных и прочих проблем». Она считает, что это очень сложный вопрос, потому что единственным лекарством в отношении России могут лишь стать социальные изменения внутри её самой. Без этого, без воли самих россиян к перемене власти, практически невозможно повлиять на эту ситуацию, сожалеет она.

«Что касается самих россиян, то у меня имеются серьезные сомнения на счёт того, на самом деле ли они хотят измениться, но это и понятно, ведь перемены напоминают им об одном из самых травмирующих периодов в современной истории этой страны, то есть о распаде СССР и непростых 90-х годах», — пояснила аналитик. Она также обратила внимание на то, что Западу не стоит рассчитывать на то, что внутренние проблемы России повлекут за собой такого рода перемены. «К сожалению, стоит каждый раз обращать внимание на то, что как очень сильная Россия, так и очень слабая Россия — это для всех не особо хорошая новость», — резюмировала в беседе с порталом эксперт.