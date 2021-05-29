СТРАНА: Олег Скрипка объяснил, почему Маккейн — украинец, а русскоговорящие артисты — нет
Украинскими являются только те артисты, которые говорят и пишут песни на украинском и не ездят в Россию. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил украинский музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.
«Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остаётся там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над "i". Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал.
А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках. Я иногда, может, неправильно говорил на этот счёт или не так интерпретировали мои слова, что таких людей нужно изолировать», — сказал Скрипка.
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