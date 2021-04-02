Министр культуры Украины: Гоголя принудительно записали в русские

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что «украинца Николая Гоголя принудительно записали в русские только за то, что он писал на русском». Как пишут «Вести», чиновник добавил, что «российская пропаганда через карманных историков» подвергает сомнению факт украинскости писателя, поскольку она «привыкла переписывать историю».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем. Как передают «Вести», об этом чиновник написал в своём Telegram-канале в годовщину дня рождения классика.

«Не хочу расписывать его литературный талант или влияние на украинскую культуру. Всё это мы учили в школе, некоторые в вузах. Ирония в его произведениях остаётся такой же актуальной. Но сейчас хочу поговорить о его украинскости. Русские всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и классика русской литературы», — написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что даже на Украине его произведения иногда идут в программе зарубежной литературы.

«Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском», — возмущается глава Минкульта.

На самом деле, рассказывает Ткаченко, Гоголь принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман правобережной Украины Остап Гоголь.

«Конечно, российская пропаганда через карманных «историков» этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю», — поясняет министр.

В качестве подтверждения этого тезиса министр указывает на разницу между статьями о писателе в украинской и российской «Википедии».

«Любите Украину. Читайте украинцев. В частности, Николая Гоголя», — призвал Александр Ткаченко.

Как напоминает издание, организация «Россотрудничество» назвала Тараса Шевченко русско-украинским поэтом. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это манипулятивным и дерзким «посягательством страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие» поэта.