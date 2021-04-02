Министр культуры Украины: Гоголя принудительно записали в русские
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем. Как передают «Вести», об этом чиновник написал в своём Telegram-канале в годовщину дня рождения классика.
«Не хочу расписывать его литературный талант или влияние на украинскую культуру. Всё это мы учили в школе, некоторые в вузах. Ирония в его произведениях остаётся такой же актуальной. Но сейчас хочу поговорить о его украинскости. Русские всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и классика русской литературы», — написал Ткаченко.
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