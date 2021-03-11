Guardian: переводчик стихотворения темнокожей поэтессы не устроил заказчиков полом и расой
Переводчик на каталонский язык стихотворения американской поэтессы Аманды Горман, которое она прочла на инаугурации президента Джо Байдена, заявил, что его отстранили от этой работы, так как у него «не те параметры». Как пишет The Guardian, это уже второй случай в Европе после того, как голландская писательница Мареке Лукас Рейневелд отказалась переводить стихотворение Горман в связи с критическими заявлениями о том, что перевод должен делать чернокожий.
«Мне сказали, что я не подхожу для этого перевода. В моих способностях никто не усомнился, но они искали человека с другими параметрами, посчитав, что это должна быть молодая женщина, активистка, предпочтительно чернокожая», — заявил переводчик на каталонский Виктор Обьольс.
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