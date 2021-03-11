Guardian: переводчик стихотворения темнокожей поэтессы не устроил заказчиков полом и расой

Переводчика на каталонский язык стихотворения американской поэтессы Аманды Горман, которое она прочла на инаугурации президента Джо Байдена, отстранили от работы, так как у него «не те параметры». Как пишет The Guardian, в способностях Виктора Обьольса никто не усомнился, но заказчики посчитали, что этот перевод должна сделать «молодая женщина, активистка, предпочтительно чернокожая».

Переводчик на каталонский язык стихотворения американской поэтессы Аманды Горман, которое она прочла на инаугурации президента Джо Байдена, заявил, что его отстранили от этой работы, так как у него «не те параметры». Как пишет The Guardian, это уже второй случай в Европе после того, как голландская писательница Мареке Лукас Рейневелд отказалась переводить стихотворение Горман в связи с критическими заявлениями о том, что перевод должен делать чернокожий.

«Мне сказали, что я не подхожу для этого перевода. В моих способностях никто не усомнился, но они искали человека с другими параметрами, посчитав, что это должна быть молодая женщина, активистка, предпочтительно чернокожая», — заявил переводчик на каталонский Виктор Обьольс.

Обьольс, переводивший творения Шекспира и Оскара Уайльда, три недели назад получил предложение от барселонского издательского дома Univers перевести на каталонский язык стихотворение Горман с предисловием американской телеведущей Опры Уинфри. Свою работу он выполнил, но вдруг его издатель получил сообщение, суть которого сводится к тому, что Обьольс — «неподходящий человек».

Сам Виктор Обьольс добавил, что не знает, кто его отверг: издатель или агент Горман.

«Это очень сложная тема, и обращаться с ней фривольно нельзя, но если я не могу переводить поэта, потому что она молодая, чернокожая женщина 21 века из Америки, то я в равной степени не могу переводить Гомера, так как я не грек из восьмого века до нашей эры. И Шекспира я не имел права переводить, потому что я не англичанин из 16 века», — заявил Обьольс.

Как напоминает издание, 23-летняя афроамериканка Аманда Горман получила хвалебные отзывы после прочтения своего стихотворения «Холм, на который мы восходим» 20 января на инаугурации Байдена. На написание этого стихотворения женщину вдохновило нападение на здание Капитолия, и в нём она говорит о том, что демократию «невозможно уничтожить навсегда».