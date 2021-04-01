Украинская писательница: Россия продолжит протягивать руки в украинское историческое прошлое
Российский центр культуры и науки в Киеве провёл мероприятие к 160-летию со дня смерти Тараса Шевченко, на котором его назвали русско-украинским поэтом. Как считает украинская писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой, таким образом Москва в очередной раз попыталась показать, что «на Украине нет ничего украинского, а всё, что есть — каким-то боком прислонено к российскому».
«Российская империя без Украины страдает и претерпевает крах. Она всегда всё подгребала под себя. В целом Россия подмяла под себя много украинских романсов, культурных песенных достижений, а в последнее время она начала подгребать под себя и украинские колядки, которые теперь начали петь в российских церквях. Хотя в России их вообще не существовало не то что во время Руси (создание которой они себе приписывают), но и в дохристианскую эпоху, откуда наши колядки пришли и сохранились до наших дней», — пишет Ницой специально для портала «Главред».
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