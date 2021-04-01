Украинская писательница: Россия продолжит протягивать руки в украинское историческое прошлое

Украина всегда была для России донором учёных, деятелей искусства, кино и литературы, которых Москва «подгребала под себя», уверена украинская писательница Лариса Ницой. Как пишет она в заметке для портала «Главред», то, что российский центр культуры и науки в Киеве назвал Тараса Шевченко русско-украинским поэтом, в очередной раз доказывает линию Москвы: якобы «на Украине нет ничего украинского, а всё, что есть — каким-то боком прислонено к российскому».

Российский центр культуры и науки в Киеве провёл мероприятие к 160-летию со дня смерти Тараса Шевченко, на котором его назвали русско-украинским поэтом. Как считает украинская писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой, таким образом Москва в очередной раз попыталась показать, что «на Украине нет ничего украинского, а всё, что есть — каким-то боком прислонено к российскому».

«Российская империя без Украины страдает и претерпевает крах. Она всегда всё подгребала под себя. В целом Россия подмяла под себя много украинских романсов, культурных песенных достижений, а в последнее время она начала подгребать под себя и украинские колядки, которые теперь начали петь в российских церквях. Хотя в России их вообще не существовало не то что во время Руси (создание которой они себе приписывают), но и в дохристианскую эпоху, откуда наши колядки пришли и сохранились до наших дней», — пишет Ницой специально для портала «Главред».

Она уверена в том, что за последние 30 лет, с тех пор как Украина отсоединилась от СССР, Россия не может похвастаться ни одним своим достижением, которое стало известным на весь мир, поскольку «Украина всегда была для неё донором учёных, культурных деятелей, в первую очередь, искусства, кино и литературы».

«Князей уже присвоили, уже лезут и в докняжие времена своими граблями, и если они уже взялись за колядки, то не исключено, что доберутся и до исторических событий — по меньшей мере придумают ещё одного героя наподобие Александра Невского, который на самом деле не герой, а вообще миф. Поэтому руку в наше историческое (а их доисторическое прошлое) Россия будет протягивать и в дальнейшем. Причём не только в седой древности, но и в современном мире — здесь они также могут начать выискивать писателей, которые имеют или русскоязычное произведение, или работали где-то в Петербурге, как в своё время и Тарас Шевченко. Ведь к России не получится не иметь отношения, потому что она долго над нами властвовала и мы слишком долго были её колонией», — заключает Ницой.