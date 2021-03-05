Корреспондент: харьковского депутата исключили из фракции за выступление на русском языке

Депутата областного совета Харькова от партии Петра Порошенко «Европейская cолидарность» Александра Дорошенко исключили из фракции за то, что он выступал на русском языке. Как передаёт «Корреспондент», 4 марта Дорошенко выступал на русском языке, а на просьбу перейти на украинский ответил, что будет говорить на том языке, на котором увереннее себя чувствует.

Депутата харьковского областного совета от партии Петра Порошенко «Европейская cолидарность» Александра Дорошенко, который отказался во время выступления на внеочередной сессии перейти на государственный язык, исключили из фракции. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщил глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков в Facebook.

«Европейская солидарность — Харьковщина» исключила депутата Дорошенко из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата. Оперативно и адекватно отреагировали», — отметил Поздняков.

Как напоминает издание, 4 марта Дорошенко выступал на русском языке, а на просьбу перейти на украинский ответил, что будет говорить на том языке, на котором увереннее себя чувствует.

Глава организации «ЕС — Харьковщина» Ирина Фриз заявила, что депутат или будет исключён из фракции, или же его отправят на курсы изучения украинского языка.