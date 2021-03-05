Корреспондент: харьковского депутата исключили из фракции за выступление на русском языке

17:33
Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией
Люксембург со своей стороны ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией, и документ вступил в силу 5 марта 2021 года, сообщили в российском Министерстве финансов.
17:32
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Ростовской области выявили 273 случая COVID-19.
17:32
Рудковская — об уходе Косторной: есть вещи, которые неприятны обеим сторонам
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская, высказалась о возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.
17:31
Синоптики прогнозируют заморозки и ветер в Севастополе
Температура воздуха в Севастополе опустится ниже ноля в ночь на 7 марта, следует из прогноза городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
17:28
В Омской области предупредили об опасных условиях на дорогах
В омском УГИБДД напомнили водителям об ухудшившихся дорожных условиях из-за изменившейся погоды.
17:26
Эксперты сообщили о росте спроса на смартчасы накануне 8 Марта
Аналитики «МегаФон Ритейл» сообщили, что интерес к умным часам и браслетам вырос втрое в преддверии 8 Марта.
17:26
В Иране сообщили о начале разморозки активов в Ираке с одобрения США
Соединённые Штаты согласились со снятием ограничений на средства Ирана в иракских банках, сообщил член совета директоров ирано-иракской Торговой палаты Сейед Хамид Хосейни. По его словам, первые транзакции уже состоялись.
17:21
Устюгов считает, что Якимушкин не смог хорошо выступить в эстафете из-за ошибки сервиса
Чемпион Олимпиады 2014 года Александр Легков рассказал о сообщении от лыжника Сергея Устюгова, которое тот отправил ему во время мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.
17:20
Эксперт оценил перспективы курса рубля
Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил перспективы курса рубля.
17:19
Диетолог предостерегла от переедания блинами на Масленицу
Врач-диетолог Елена Соломатина в преддверии Масленицы рассказала, как избежать проблем с пищеварением и лишним весом.
17:18
Россияне рассказали об отношении к женщинам — водителям такси
Россияне рассказали о своём отношении к женщинам — водителям такси.
17:16
Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 131
Число детей, отравившихся овощными салатами в школах Красноярска, возросло до 131. Об этом сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
17:15
В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19
В Севастополе зарегистрировано 50 случаев коронавируса за сутки.
17:14
В кабмине ФРГ отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов RT DE и Ruptly
В правительстве Германии отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов RT DE и Ruptly в банке Commerzbank.
17:13
На таможне Подмосковья оформили 100 млн цветов с начала февраля
На Московской областной таможне с начала февраля оформили 100 млн цветов.
17:12
Голикова рассказала об объёмах производства вакцин от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об объёмах производства вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
17:08
Эксперт спрогнозировал ситуацию со стоимостью туров в Турцию в летний период
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-пресс-конференции высказал мнение, что цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут.
17:08
Российские лыжники завоевали серебро в эстафетной гонке 4 × 10 км на ЧМ в Оберстдорфе
В мужской эстафете 4 × 10 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе сборная России по лыжным гонкам заняла второе место.
17:04
В Петербурге продлили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет
Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.
16:59
Ахметов оценил трансферы ЦСКА в зимнее окно
Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о переходе в клуб нападающего Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.
16:54
Эксперты оценили спрос на вторичное малоэтажное жильё в России
Эксперты «Авито Недвижимости» оценили спрос на вторичное малоэтажное жильё в России по итогам февраля 2021 года.
16:52
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 5 млн россиян
Первый компонент вакцины от коронавируса в России уже получили 5 млн граждан, двумя компонентами провакцинированы 2,5 млн человек. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
16:52
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере гостеприимства и развлечений в России признаны директор по развитию сети отелей и семейный повар в загородном доме.
16:51
Народный учитель оценил идею отмены ЕГЭ к 2030 году
Народный учитель России, директор столичного центра образования №548 Ефим Рачевский прокомментировал идею отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году.
16:51
В МТС сменили президента компании
Совет директоров МТС утвердил на позицию президента компании первого вице-президента МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслава Николаева.
16:50
Якимушкин: ехал просто как по песку
Иван Якимушкин, бежавший второй этап эстафеты 4 х 10 км у мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта, прокомментировал своё выступление.
16:50
Диетолог рассказала о полезных свойствах хлеба
Диетолог Мария Шубина рассказала, почему кусок хлеба сытнее, чем яблоко.
16:49
В Петербурге прокомментировали ситуацию с пандемией
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал ситуацию с пандемией.
16:48
Эксперт рассказала о влиянии переедания на здоровье
Валеолог Надежда Чернышова рассказала о влиянии переедания на здоровье.
16:47
Голикова оценила динамику снижения заболеваемости COVID-19 в России
В России отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
16:46
В Подмосковье женщины и дети смогут бесплатно посетить музеи 8 марта
Женщины и дети смогут бесплатно сходить в государственные музеи Подмосковья в честь Международного женского дня 8 Марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
16:45
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Пермском крае зарегистрировали 174 случая коронавируса за сутки. Выздоровели 247 человек.
16:37
Махачев: мне хотелось, чтобы Нурмагомедов завершил карьеру без поражений
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что был рад решению чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
16:36
Супруг Елизаветы II продолжит лечение в больнице
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп продолжит лечение в больнице после перенесённой кардиологической процедуры, сообщили в Букингемском дворце.
16:30
Махачев уверен, что играет в футбол лучше Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что играет в футбол лучше чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
16:30
Россия и Белоруссия договорились о создании трёх центров подготовки военных
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.
16:23
Плющенко опроверг наличие контракта с Косторной
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опроверг наличие контрактных обязательств у фигуристки Алёны Косторной перед его школой.
16:18
В Хабаровском крае сокращается коечный фонд для больных коронавирусом
В Хабаровском крае ещё 111 мест в больницах региона возвращены к плановому режиму работы.
16:16
США ввели санкции против Игоря Коломойского
США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Ограничительные меры также коснутся жены Коломойского и двух его детей — им запрещён въезд в Соединённые Штаты.
16:15
В ЦБ назвали объём международных резервов по состоянию на 1 марта
Международные резервы России по состоянию на 1 марта составили $586,266 млрд.
16:14
На Сахалине объявлена лавинная опасность
В Сахалинской области объявлена лавинная опасность.
16:14
Червоткин: на финише эстафеты меня подташнивало
Алексей Червоткин, бежавший первый этап эстафеты 4 х 10 км у мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта, оценил своё выступление.
16:07
Собянин заявил о постепенном улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
В Москве наблюдается постепенное улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией и еженедельное снижение уровня заболеваемости COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
16:01
Сорин: даже пять секунд на подъёме легко закрываются в такую погоду
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как снегопад, обрушившийся на немецкий Оберстдорф, повлияет на мужскую эстафету, которая проходит в рамках чемпионата мира.
15:59
Владимир Кузьмин прокомментировал ситуацию с пандемией
Музыкант Владимир Кузьмин прокомментировал ситуацию с пандемией.
15:55
В Раде назвали закрытие телеканалов в стране фашизмом в «зелёном» виде
Указ украинского президента Владимира Зеленского о закрытии трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE — является проявлением фашизма в «зелёном» виде, заявил народный депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
15:55
В Госдуме прокомментировали работу НПФ
На заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку обсудили работу НПФ.
15:50
Махачев объяснил, почему не рассказывал об операции на сердце
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о перенесённой операции на сердце, а также о том, почему скрыл этот факт от своей команды.
15:50
В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
15:45
Махачев: у Абдулманапа Нурмагомедова дисциплина была на первом месте
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сравнил тренировки с американским специалистом Хавьером Мендесом и работу под руководством легендарного отечественного наставника Абдулманапа Нурмагомедова.