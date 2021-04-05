Обозреватель: пресс-секретарь Зеленского рассказала об «украинском русском языке»
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине существует так называемый украинский русский язык, который является также частью культурного разнообразия страны. Как пишет «Обозреватель», Медель добавила, что русский язык не является монополией и собственностью исключительно России.
«Россия не является монополистом на русский язык. И нам давно пора самим демонополизировать русский. И громко заявить, что на Украине есть украинский русский язык. Украинский же, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока ещё не осознанное состояние. А русский, точнее украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — отметила Мендель.
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