Бороться с Путиным: украинский экс-депутат объяснил, зачем его жена поехала в Москву на гастроли

Экс-депутат Рады Сергей Лещенко рассказал, зачем его жена ездила выступать в Москву. Как передают «Вести», Лещенко заявил, что концерт его супруги Анастасии Топольской, известной как DJ Nastia, проходил в присутствии ЛГБТ-сообщества, члены которого «являются прямыми жертвами режима президента России Путина».

Бывший украинский депутат, а ныне член наблюдательного совета «Укрзализницы» Сергей Лещенко рассказал, зачем его жена ездила выступать в Москву. Как пишут «Вести», Лещенко заявил, что выступление его супруги Анастасии Топольской, известной как DJ Nastia, служило «поддержкой людей, которые являются прямыми жертвами режима» президента России Путина.

«Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры. Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества — меньшинства, которое страдает от Путина, от Кадырова», — сказал Лещенко.

Он отметил, что воюет с олигархами уже несколько десятилетий, а вся армия медиакиллеров из-за этого пытается его дискредитировать.

Как напоминает издание, Анастасия Топольская, известная своей аудитории под псевдонимом DJ Nastia, сыграла 8 мая в популярном московском ночном клубе Mutabor.