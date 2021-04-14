СТРАНА: СБУ обнаружила канал поставки оружия на Украину из США через Польшу

Сотрудники СБУ совместно с коллегами из США, Польши и Национальным контактным пунктом Европола заблокировали нелегальный канал поставки на Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Как передаёт «СТРАНА», бизнес организовали украинцы, которым сообщник из США транзитом через Польшу, минуя таможенный контроль, посылал запчасти сервисами международных почтовых экспресс-отправлений.
СБУ заблокировала нелегальный канал поставки на Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Как пишет «СТРАНА», в ведомстве сообщили, что операция проводилась совместно с правоохранителями США, Польши и Национальным контактным пунктом Европола.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей украинской столицы и Киевской области. Запчасти им передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений, минуя таможенный контроль.
Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов при получении отправления. Операцию провели в одном из населённых пунктов Киевской области.
Во время семи обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли пистолеты, патроны, запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию, а также значительное количество платёжных банковских карточек.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, продолжается досудебное следствие.
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