N-TV: кандидат в канцлеры от зелёных обещает избавиться от американского ядерного оружия в ФРГ

В настоящий момент в Германии размещено около 20 американских атомных бомб, сообщает N-TV. В случае победы на предстоящих выборах кандидат на пост канцлера от партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок намерена добиться вывода ядерного оружия США с территории ФРГ. По её словам, после начала новых российско-американских переговоров по вопросу разоружения у Германии появилось «окно возможностей» и его необходимо использовать.

Кандидат на пост канцлера от партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок намерена добиться вывода американского атомного оружия с территории Германии в случае победы на выборах, сообщает N-TV. По её словам, в контексте возобновления российско-американских переговоров по разоружению будущее правительство ФРГ должно занять чёткую позицию: «Конечно, мы должны быть частью разоружения, в том числе применительно к американскому атомному оружию здесь, в Германии, и по всей Европе». «В настоящее время у нас есть окно возможностей, и мы должны его использовать и больше не проводить внешнюю политику, которая прячется в сомнениях», — заявила политик.

Как отмечает N-TV, в конце июля США и Россия начали новые переговоры по ядерному разоружению. Вместе с другими странами НАТО, такими как Италия, Бельгия, Нидерланды и Турция, Германия, на территории которой размещено американское атомное оружие, участвует в системе ядерного сдерживания НАТО. По некоторым оценкам, на немецкой авиабазе Бюхель в Западной Германии хранится порядка 20 атомных бомб. В случае возникновения чрезвычайной ситуации их может использовать бундесвер. Помимо зелёных и левых, лидеры СДПГ также высказались за вывод американского ядерного оружия. Блок ХДС/ХСС выступает категорически против.

Бербок также выступила за подписание договора о запрещении ядерного оружия. «Германия ещё не подписала его, потому что мы не вступили в переговоры по вопросу об американском ядерном оружии в Германии», — заявила она. Этот документ был принят в 2017 году при поддержке 122 государств — членов ООН из 193. Но среди них не было ни одной ядерной державы, а также ни одного государства НАТО, пишет издание.

С точки зрения НАТО, существующие договоры являются более эффективной основой для конкретных шагов в области разоружения. Бербок подчеркнула: «Если я хочу что-то изменить, с моей точки зрения, важно, чтобы мы не только обещали, что это произойдёт в какой-то момент, но и предприняли конкретные шаги». По её словам, это означает, что немцам необходимо «поговорить с американцами о ядерном оружии США»: «Не можем же мы просто положить его в пакетик и отправить обратно», — передаёт N-TV.