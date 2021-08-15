Welt: предвыборная борьба в Германии вступила в «горячую фазу»

В Германии началась «горячая фаза» предвыборной борьбы, сообщает Welt. Все кандидаты в канцлеры активно борются за голоса избирателей. В опросах сейчас лидирует социал-демократ Олаф Шольц (59 процентов), за ним следует член партии ХДС Армин Лашет (28 процентов), а замыкает тройку Анналена Бербок от зелёных. Гонка за кресло главы государства продлится ещё шесть недель, так что пока неизвестно, кто станет её победителем, отмечает немецкий телеканал.

Армин Лашет в привычной для него стихии. Предвыборная борьба на улице. Прямой контакт с людьми. В этом с ним никто не может сравниться. Даже встреча с бывшим министром по делам семьи Кристиной Шрёдер кажется случайной. Возможно, это и так. Один из граждан призвал его жёстче критиковать конкурента из СДПГ и министра финансов Олафа Шольца за скандал вокруг Wirecard. Это точно не «предвыборная борьба в спальном вагоне», ёрничает ХСС. Лашет рассчитывает на сплочённость.

АРМИН ЛАШЕТ, кандидат в канцлеры от коалиции ХДС/ХСС: ХСС — это отдельная партия. Она вносит собственные пункты в программу. Но когда ХДС и ХСС действуют сплочённо, у нас хорошо получается управлять Германией. За это мы и выступаем.

Образцом единства сейчас служит СДПГ, которая запустила свою предвыборную кампанию в Бохуме. Внутри партии не звучит никакой критики в адрес кандидата, в том числе и со стороны её левого крыла. Для СДПГ такое несвойственно, но это приносит успех.

В опросе по поводу того, кому бы вы доверили пост канцлера, 59 процентов граждан называют Олафа Шольца, 28 процентов — Армина Лашета и 23 процента — Анналену Бербок. Кандидат в канцлеры от СДПГ сам растерялся от недавнего успеха в опросах.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии: (Запинаясь.) Рост поддержки СДПГ примечателен. Пусть так и продолжается, раз люди хотят, чтобы я стал канцлером Федеративной Республики Германии.

Кандидат в канцлеры от зелёных Анналена Бербок борется за голоса избирателей в Нижней Саксонии. Одна из её тем — это, конечно же, глобальное потепление. По её словам, о нём все говорят, но только зелёные готовы с ним реально бороться.

АННАЛЕНА БЕРБОК, кандидат в канцлеры от зелёных: Защита климата — это задача для всех партий в нашей стране, но для этого определённо необходимо поменять немецкое правительство.

Горячая фаза предвыборной гонки началась. Через шесть недель она закончится. Пока что неизвестно, кто станет её победителем.

Дата выхода в эфир 14 августа 2021 года.