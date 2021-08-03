Welt: немцы против — планы Бербок о гендерно-нейтральном языке глубоко нелиберальны

Планы кандидата в канцлеры от немецких зелёных глубоко нелиберальны, пишет газета Die Welt. На посту главы правительства Анналена Бербок собирается позаботиться о том, чтобы тексты немецких законов стали гендерно-нейтральными, хотя большинство граждан Германии против этого. Невозможно добиться справедливости и равноправия, меняя язык, потому что он приспосабливается к реальности, а не наоборот, подчёркивает автор статьи Анна Шнайдер.

Кандидат в канцлеры Германии от партии зелёных Анналена Бербок прошла через трудные времена, пишет немецкая газета Die Welt. Некоторые неприятные моменты за последние недели ей пришлось пережить, потому что она не всё делала правильно, и это было для неё очень болезненно, рассказала Бербок в недавнем интервью.

Как отмечает автор статьи Анна Шнайдер, теперь зелёные продемонстрировали то, что можно увидеть и по их предвыборной программе: отпугнуть свободно мыслящих избирателей может не только недостаток профессионализма у кандидата в канцлеры страны.

Так, на вопрос о том, будут ли тексты законов сделаны гендерно-нейтральными, если она станет главой правительства, Бербок ответила, что хочет «проводить политику для всех людей, и это означает, в том числе, обращаться ко всем, а не только иметь всех в виду». По мнению автора статьи, это интересно уже по той причине, что большинство немцев, как показало уже несколько опросов, против того, чтобы делать язык гендерно-нейтральным.

Однако зелёные усердно и демонстративно игнорируют этот факт. Суть в том, что для них речь идёт не об инклюзивном языке, а о том, чтобы порадовать и взбодрить небольшую группу элиты, считающую себя возвышенной в моральном плане. Потому что гендерный язык не предусматривает обращения ко всем: он делит людей на группы, сокращает их до внешних признаков — а это, по сути, политика идентичности, подчёркивает Анна Шнайдер. «И она глубоко нелиберальна».

Реальность меняет язык, а не наоборот. Бербок, однако, считает иначе — недавно она дала это понять в связи с выступлением в Центральном совете евреев. Когда она вещала там о случае дискриминации, она употребила в отношении афроамериканцев слово «негр». За этим быстро последовали извинения в форме длинной ветки сообщений в Twitter. Бербок написала, что этот инцидент продолжает мучить её до сих пор.

К сожалению, при этом она снова процитировала неудачно употреблённое слово и тем самым усугубила ситуацию. При этом она могла объяснить, что есть разница между тем, когда слово употребляется с уничижительным умыслом, и тем, когда оно цитируется, — это само по себе ещё никого не делает расистом. Однако Бербок предпочла совершить политически корректный акт коленопреклонения.

Позиция, которую заняла Анналена Бербок, ясно свидетельствует о том, что подразумевают зелёные, когда говорят, что хотят изменить Германию, пишет Die Welt. При этом возникает вопрос: насколько серьёзно следует воспринимать кандидата в канцлеры, который верит, что справедливость в реальности можно обеспечить через идеологически мотивированную «магию языка», заключает старший корреспондент немецкой газеты.