Welt: оговорка по Баербок — кандидат зелёных в канцлеры предостерегла о «либеральных врагах» в стране и за рубежом

Выступая на съезде партии зелёных, утверждённая как кандидат в канцлеры Анналена Баербок сорвала аплодисменты, несмотря на допущенную оговорку и бранное слово, в сердцах произнесённое при включённом микрофоне. Как сообщает немецкая газета Die Welt, в конце своей речи Баербок выругалась именно потому, что запнулась во время выступления: предостерегая о нападках со стороны «врагов либеральной демократии», она случайно переставила слова местами и предупредила однопартийцев о «либеральных врагах» в стране и за рубежом.
Кандидат в канцлеры от партии зелёных Анналена Баербок заслужила овации после своего выступления на съезде партии, пишет немецкая газета Die Welt. И только один человек по итогам остался не совсем доволен — она сама. Её микрофон был ещё включён, когда Баербок громко выругалась.
Видео, на котором кандидат зелёных в канцлеры Германии после своего совместного выступления с сопредседателем партии Робертом Хабеком в сердцах обронила восклицание «Дерьмо!» быстро стало вирусным в интернете. В окружении только что утверждённой в качестве основного кандидата в главы правительства Германии от партии зелёных пояснили, что Баербок была раздосадована собственной оговоркой и необходимостью исправить её во время собственной речи.
Как сообщает издание, оговорку политик допустила под конец своего выступления, длившегося примерно 45 минут. Баербок предостерегала от зависимости от Китая при развитии важной цифровой инфраструктуры, за что заработала аплодисменты присутствующих. Несмотря на то, что съезд партии проводился в виртуальном формате, во время речи Баербок в субботу и Хабека за день до этого в зале присутствовало около сотни новых членов партии.
Баербок сказала: «Совершаемые сегодня атаки происходят, в первую очередь, в цифровом аспекте. И либеральные враги внутри страны и извне умеют целенаправленно этим пользоваться. Что раньше…» На этом месте лидер зелёных Германии запнулась и исправилась: «Враги либеральной демократии внутри страны и извне, конечно, умеют целенаправленно этим пользоваться. Что раньше было атакой на газопровод, сегодня может стать хакерской атакой на больницы или трансформаторные станции энергоснабжения».
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