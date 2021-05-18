SZ: большинство немцев ждёт политических перемен и надеется на смену правительства

Две трети граждан Германии рассчитывают на политические перемены, причём 60% выступают за смену правительства, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты опроса Института демоскопии Алленсбаха. Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, находящаяся у власти в течение последних восьми лет, уже не способна вызвать у избирателей энтузиазм, лидирующие позиции перехватили зелёные. Неудивительно: более половины опрошенных в качестве главной политической задачи рассматривает борьбу с изменением климата.
Большинство граждан Германии рассчитывает на политические перемены. Об этом свидетельствует последний опрос Института демоскопии Алленсбаха. Более 67% респондентов хотели бы «изменения политики во многих сферах». Более 60% высказались за смену правительства. Таким образом, ещё никогда с начала проведения измерений готовность немцев к политическим переменам не была столь высока, как сейчас, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Уже в течение нескольких недель опросы показывают, что зелёные пребывают на пике популярности, а партиям правящей коалиции не удаётся вызвать у избирателей энтузиазм. Для ХДС/ХСС и СДПГ результаты неутешительны. Обе политические силы находились у власти в течение последних восьми лет; жажда перемен относится теперь к обеим.
Неудивительно, что защита окружающей среды и борьба с изменением климата стали приоритетными задачами для избирателей. Более 55 % опрошенных считают важной смену курса именно в этой сфере. Почти столько же людей (54%) надеются на изменения миграционной политики. Следующие несколько пунктов — пенсии, образование, борьба с пандемией и доступность жилья.
Опрос не даёт представления о том, как именно должна измениться миграционная политика. Однако исследование проводит дифференциацию в зависимости от предпочтений сторонников различных партий. Результаты показывают, что респонденты хотели бы, чтобы правительство проводило политику, направленную на ограничение иммиграции. Не только сторонники «Альтернативы для Германии», но и сторонники ХДС/ХСС и Свободной демократической партии считают эту тему наиболее важной из всех. Если вспомнить, как критиковали Ангелу Меркель эти политические силы во время кризиса 2015 года, немногое говорит о том, что эта группа людей заинтересована в дополнительных беженцах.
Интересны и различия в зависимости от половой принадлежности и региона. Для большинства мужчин на первом месте стоит проблема беженцев, а для женщин — защита климата. В Восточной Германии главным приоритетом является миграционная политика, в Западной — климатическая.
Что касается других партий, то для зелёных, безусловно, важнейшим является вопрос борьбы с изменением климата. Главный приоритет социал-демократов — борьба с пандемией, а для Левой партии — социальное обеспечение.
Заслуживает внимания тот факт, что в данный момент ещё ни одна из партий не высказалась по поводу пенсий, однако эта тема занимает второе место среди сторонников пяти из шести партий. Лишь у зелёных на втором плане — образование, пишет Süddeutsche Zeitung.
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