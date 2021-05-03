Welt: «глоток свежего воздуха» — лидеру «Зелёных» прочат роль нового канцлера Германии

По результатам последних опросов, партия «Зелёных» и её сопредседатель Анналена Бербок обходят по популярности Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом, передаёт Welt. Участник правящей коалиции блок ХДС/ХСС, к которому принадлежит и Ангела Меркель, рискует проиграть грядущие выборы в бундестаг. В таком случае самым вероятным кандидатом на должность канцлера станет Анналена Бербок, которая, по мнению многих немцев, представляет собой «глоток свежего воздуха на политической сцене» и спосбна «придать новый импульс общественному развитию».

Вернёмся в Германию. Если бы в эти выходные прошли выборы в бундестаг, для блока ХДС/ХСС ситуация бы выглядела безнадёжной. С Армином Лашетом в качестве нового председателя ХДС должен был совершить прорыв, но когда-то влиятельная народная партия ХДС/ХСС всё ещё находится в упадке. С другой стороны — представительница «Зелёных» Анналена Бербок. Она является явным победителем практически во всех опросах. Женщина без какого-либо опыта работы в правительстве мгновенно добивается успеха. Почему Лашет ослабляет блок ХДС/ХСС и что могут сейчас предпринять христианские демократы? Альба Аньес ищет ответы.

АЛЬБА АНЬЕС, корреспондент Welt: Армин Лашет выиграл борьбу за место председателя партии, добился выдвижения в качестве кандидата в федеральные канцлеры, но это ему ничего не принесло. По данным воскресного опроса, «Зелёные» с результатом 27% опережают блок ХДС/ХСС, чей рейтинг составляет всего 24%. За ними следуют СДПГ — 15%, СвДП — 11%, АдГ — 10%. За «Левую партию» свои голоса отдали бы лишь 7% граждан. Ожидания слишком высоки? Харизма Лашета слишком скромна? Что такого может Анналена Бербок, чего не может Армин Лашет?

ЖИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ 1: Бербок — это глоток свежего воздуха на политической сцене. Если кто-то сможет придать новый импульс общественному развитию, то это Анналена Бербок.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГЕРМАНИИ: Она олицетворяет обновление, она всегда очень хорошо подготовлена.

ЖИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ 2: Я уверен в Армине Лашете благодаря его близости ко многим людям. В настоящее их более 17 млн. Я бы сказал, что у него всё получится.

АЛЬБА АНЬЕС, корреспондент Welt: При прямом сравнении кандидат на должность канцлера от «Зелёных» лидирует с результатом 26%, за ней следует кандидат от СДПГ Олаф Шольц с рейтингом 16%. Лишь затем идёт Армин Лашет с 15%. Министр финансов Германии пышет самоуверенностью и утверждает, что следующим канцлером будет социал-демократ.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, кандидат на должность федерального канцлера от СДПГ: В опросах наметился сдвиг, и этот сдвиг полезен для нас. Потому что год назад, когда обсуждался возможный исход выборов в бундестаг, предполагалось, что ХДС/ХСС одержит победу с результатом, превышающим 30%.

АЛЬБА АНЬЕС, корреспондент Welt: Армин Лашет действительно далёк от этого показателя. Теперь на помощь должен прийти его старый конкурент Фридрих Мерц.

ЙОХАННЕС ХИЛЛЬЕ, политический консультант: Фридрих Мерц в каком-то смысле служит заменой Зёдеру (Маркус Зёдер — премьер-министр Баварии и лидер ХСС, вышедший из борьбы за место кандидата вна должность федерального канцлера от блока ХДС/ХСС. — ИноТВ), что, предположительно, играет на руку Армину Лашету. Однако Фридрих Мерц не всегда выступает за обновление, а Армин Лашет пытается проводить предвыборную кампанию, используя термин «десятилетие модернизации». Значит, существует определённое противоречие.

АЛЬБА АНЬЕС, корреспондент Welt: До выборов в бундестаг в сентябре остаётся 147 дней. Армину Лашету следует провести убедительную предвыборную кампанию, иначе ХДС/ХСС придётся тяжело.

Дата выхода в эфир 2 мая 2021 года.