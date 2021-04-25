Кандидат в канцлеры Германии от зелёных призвала лишить «Северный поток — 2» политической поддержки

На фоне обострения украинского конфликта сопредседатель немецкой партии зелёных Анналена Бербок призвала усилить давление на Москву, сообщает Der Spiegel. По её словам, газопровод «Северный поток — 2» нужно «лишить политической поддержки». Также она поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, но не сейчас, а в будущем, рассказывает немецкое издание.
На фоне напряжённых отношений Украины и России кандидат в канцлеры от немецкой партии зелёных Анналена Бербок призывает усилить давление на Москву, сообщает Der Spiegel. По её словам, газопровод «Северный поток — 2» нужно «лишить политической поддержки». Также она поддержала перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО, но добавила, что на данный момент в приоритете задача по стабилизации конфликта: «До этого любые шаги к членству в НАТО итак будут нереалистичны».
За прошедшие недели ситуация в отношениях Москвы и Киева существенно обострилась, отмечает издание. С середины февраля на востоке Украины возобновились боевые действия. На фоне масштабных манёвров российских войск у украинских границ возникла угроза вторжения. Но в пятницу Кремль отвёл войска, объяснив этот шаг тем, что цели манёвров в регионе были достигнуты. Киев поприветствовал это решение, но всё же призвал своих западных союзников сохранять бдительность.
Бербок также высказала своё мнение о том, как нужно выстраивать отношения с Китаем. По её словам, в контексте «соперничества систем» китайский проект «Нового шёлкового пути» — это «жёсткая силовая политика». Она призвала либеральные демократии защитить свои ценности и проводить в отношениях с Китаем политику на основе «диалога и жёсткости».
Европа может решать, какую продукцию ей импортировать, а какую нет, подчеркнула лидер зелёных: «Мы можем сказать: продукция, созданная в результате принудительного труда, на наши рынки не попадёт». А в случае, если в работе с китайскими концернами возникают какие-либо опасения по поводу безопасности, это сотрудничество можно ограничить. Если Hauwei будет передавать европейские данные китайскому государству, Европе нельзя встраивать в свою инфраструктуру продукцию от такого производителя, заключает Бербок.
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