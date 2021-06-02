Die Welt: криминализация образа жизни и угроза персональным данным — правительство Австрии представило «Карту ислама»

Несколько дней назад правительство Австрии представило интерактивную «Карту ислама», которая представляет собой схему расположения мусульманских учреждений и организаций в стране, сообщает Die Welt. Однако инициатива попала под шквал критики: по мнению оппозиции, она способствует «криминализации мусульманского образа жизни» и «социальному разделению», а также ставит под угрозу безопасность персональных данных.

Яркий фасад музея Хундертвассера невозможно не заметить. Прямо за углом стоит дом, который очень легко пропустить. Мечеть Туна находится за серой дверью многоквартирного дома. Это одна из сотен небольших неприметных мечетей, распространённых в Австрии и Германии. Часто лишь посвященные знают, где они находятся и что там проповедуют, пишет Die Welt.

Мечеть в квартале Вайсгебера в Вене — одна из более чем 600 точек на карте, будоражащей Австрию уже в течение нескольких дней. Правительство канцлера Себастьяна Курца представило «Карту ислама», ​​которая призвана проинформировать о как можно большем числе мусульманских учреждений и организаций в стране.

Из неё можно узнать, что мечеть Туна находится в ведении Исламской федерации. Это австрийское отделение религиозно-политического движения «Национальное видение» (Millî Görüş), которое также действует в Германии и на протяжении многих лет находится под наблюдением Федеральной службы защиты конституции.

В пояснениях к интерактивной карте говорится, что Исламская федерация управляет примерно 70 мечетями в Австрии, что их имамы обычно проходят обучение в Египте и в большинстве своём не говорят по-немецки. И что «Национальное видение» стремится к «исламскому образу жизни в гармонии с шариатом», который для последователей «важнее региональных, культурных и социальных условий общества».

Как утверждает издание, карта ислама — это последнее проявление политики, благодаря которой Австрия в последние годы превратилась в своего рода «лабораторию бескомпромиссной борьбы с политическим исламом». Германия наблюдает за Австрией, чтобы увидеть, каковы последствия такой антиисламской стратегии. Для многих немецких политиков соседняя страна стала образцом для подражания. Идеи, недавно представленные фракцией ХДС/ХСС в бундестаге, во многом напоминают то, что уже реализовано в Австрии.

Отношения между властями и исламскими ассоциациями осложняются жёстким курсом правительства, и карта подвергается резкой критике. «Криминализация мусульманского образа жизни должна быть прекращена как можно скорее, и карта ислама должна быть отключена, — заявили в организации «Мусульманская молодежь Австрии». — Публикация названий, функций и адресов мусульманских организаций и организаций, считающихся мусульманскими, представляет собой беспрецедентный переход границ».

«Мусульманская молодёжь Австрии» намерена добиваться отключения интерактивной Карты ислама в судебном порядке. Партнёр Австрийской народной партии по коалиции «Зелёные» «раздражены» картой. Более резкая критика исходит от социал-демократов. «Я в принципе отвергаю стигматизацию религий, — заявил бургомистр Вены, социал-демократ Михаэль Людвиг. — Эта карта абсолютно не содействует интеграции, но способствует социальному разделению».

Два основных обвинения: на карте показаны все исламские организации — независимо от того, присутствуют ли в них проблемные политические тенденции или нет — и публикуются точные адреса и имена, что вызывает сомнения с точки зрения защиты персональных данных и ставит под угрозу безопасность. Министр по вопросам интеграции Австрии Сюзанна Рааб, ответственная за разработку и функционирование карты считает иначе: по её словам, все используемые данные размещены в открытом доступе в интернете или в реестре организаций.

«Если вы сейчас говорите, что основываете исламскую организацию, но не хотите, чтобы кто-либо знал об этом или о том, что вы делаете и кто вы, то это как раз указывает на проблему: то есть вы предпочитаете проповедовать в подсобках», — отмечает Рааб. По её словам, карта также отвечает интересам мусульман, которые не хотят иметь ничего общего с экстремистскими течениями. «Они также должны знать, в какую мечеть они идут и какие структуры и идеологии стоят за этим», — считает она.

Рааб была доверенным лицом канцлера Австрии Себастьяна Курца на протяжении многих лет. Она работала с нынешним главой правительства ещё тогда, когда он занимал должность государственного секретаря по делам интеграции в начале своей политической карьеры в 2011 году. С этого времени берёт начало длинная политическая борьба против политического ислама. «Закон об исламе» действует с 2015 года и гласит, что австрийский закон всегда имеет приоритет над исламскими религиозными предписаниями. На основании закона Курц закрыл несколько мечетей и депортировал десятки турецких имамов в 2018 году, несмотря на протест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Германии до сих пор отсутствует чёткий курс в отношениях с исламскими организациями. В апреле фракция ХДС/ХСС в бундестаге опубликовала свою позицию. В документе говорится, что Германия слишком сильно концентрируется на склонных к насилию исламистах. В то же время, однако, «представители политического исламизма» в Германии «воспринимаются как законные религиозные представители, а не как сторонники экстремистской идеологии». Христианские демократы призывают создать центр документации «Политический исламизм в Германии и Европе». «Настоятельно рекомендуется создание сетей и обмен с аналогичными учреждениями, например, в Австрии», — указывается в программе.

В Австрии правящая коалиция Австрийской народной партии и «Зелёных» создала такой центр документации в прошлом году. Карта ислама — один из их первых крупных проектов. Как будут развиваться дела в Германии, во многом зависит от результатов выборов в бундестаг. Но даже если следующий канцлер вновь станет представителем ХДС, многие вопросы останутся открытыми, отмечает Die Welt.