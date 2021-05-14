Эрдоган: Европа становится тюрьмой для мусульман

Исламофобия и дискриминационные законы превращают Европу в тюрьму под открытым небом для мусульманского населения, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на слова Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер сравнил атмосферу, создаваемую в Европе в отношении мусульман, с атмосферой ненависти, созданной в отношении евреев перед Второй мировой.

Европа становится тюрьмой для 35 млн мусульман из-за исламофобии и дискриминационных законов, принимаемых в ряде стран, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Расизм, враждебность, дискриминация и нетерпимость по отношению к мигрантам — это лишь несколько из множества зол. Вне всяких сомнений, исламофобия столь же опасна, сколь коронавирус. Этот вирус быстро распространяется, особенно в европейских странах», — приводит издание слова Эрдогана. Турецкий лидер заявил, что Европа становится для мусульман тюрьмой под открытым небом.

Эрдоган сравнил атмосферу ненависти, созданную в отношении евреев перед Второй мировой, с атмосферой «создаваемой сегодня в отношении мусульман». По словам политика, такие настроения особенно сильны во Франции.

Турецкий лидер также выразил беспокойство по поводу намерения французского правительства принять закон о борьбе с экстремизмом, пишет издание. По мнению Эрдогана, этот закон противоречит основам прав человека и религиозной свободе. Политик призвал Париж пересмотреть своё мнение в отношении закона, а также отметил, что Анкара готова сотрудничать с Францией по вопросам интеграции и борьбы с терроризмом.