Le Figaro: Макрон обвинил англо-саксонскую прессу в искажении своих слов об исламистском сепаратизме

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал британские и американские газеты за оправдание терактов во Франции и намеренное искажение своих слов, сообщает Le Figaro. Глава государства ещё раз подчеркнул, что борется не с исламом, а с радикальным исламизмом, и поручил послам англоязычных стран разъяснить свою позицию с помощью переводов речей, которые вызвали резкую реакцию в том числе в мусульманских странах.

«Между Эммануэлем Макроном и англо-саксонской прессой больше нет понимания», — констатирует факт Le Figaro в своей статье. В третий раз за две недели президент Франции высказал своё раздражение в адрес англоязычных СМИ, многие из которых сдержанно осветили недавние террористические атаки во Франции: после Financial Times и Politico его критике подверглась газета The New York Times. По словам главы государства, «многие газеты… оправдывают это насилие» и видят «корень проблемы» в том, что «Франция является расистским и исламофобным» государством. Проще говоря, с их точки зрения, исламистские теракты в этой стране происходят потому, что её президент «напросился».

Причиной этой перепалки изначально послужило недопонимание, возникшее после речи Макрона в Ле Мюро об исламистском сепаратизме, объясняет французское издание. После неё мусульманский мир обвинил президента Франции в том, что он объявил войну исламу. В арабских странах стало звучать всё больше призывов к его убийству и угроз в адрес Франции. После жестокого убийства преподавателя Самюэля Пати, когда глава государства защитил право на карикатуры, напряжение вышло на новый уровень. В попытке его снизить Эммануэль Макрон решил дать интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Как утверждает Le Figaro, президент Республики пытается одновременно объяснить концепцию светского характера государства на французский манер и защитить свободу слова. При этом он с сожалением отмечает, что его слова искажаются и даже намеренно подтасовываются: «(Негативная. — ИноТВ) реакция мусульманского мира объясняется множеством лжи». Для борьбы с манипуляциями выступление в Ле Мюро и речь в честь Самюэля Пати в Сорбонне перевели на языки заинтересованных стран, а французский МИД привлекает послов страны, особенно на Ближнем Востоке, для разъяснения высказываний главы Франции.

По свидетельству окружения президента, Макрон не хочет, чтобы в обществе укоренилась мысль, что он когда-либо мог оскорблять мусульман. Необходимо объяснить, что французский президент борется с радикальным исламизмом, а не исламом. В понедельник во время интервью для европейского аналитического центра Le Grand Continent он ещё раз напомнил, что «80 процентов жертв исламистского терроризма являются выходцами мусульманского мира», что подтверждают события последних дней в Мозамбике.

Однако, пишет издание, едва разъяснения речей лидера Франции начали транслироваться в арабских государствах, открылся новый фронт — на этот раз в англо-саксонских странах. Один из советников Макрона жалуется, что многие передовые издания (The Washington Post, The New York Times, The Guardian, Politico, Associated Press, Financial Times) напечатали аналитические статьи на основе искажённых слов президента. Как и до этого, цитируемые речи перевели — теперь на английский язык, привлечены послы в Лондоне и Вашингтоне, а Елисейский дворец выбивается из сил. По словам советника Макрона, его администрация предпринимает действия всякий раз, когда слова президента искажают, поэтому он согласился побеседовать с журналистами The New York Times о светском характере французского государства.

Как заявил Эммануэль Макрон во время интервью, Франция придерживается модели универсализма, а не культурализма. «Меня не волнует, если в обществе кто-то чёрный, жёлтый, белый, католик или мусульманин — прежде всего он гражданин», — подчеркнул президент. Эта концепция противопоставляется американской, о которой напомнил Барак Обама в интервью для The Atlantic: «Соединённые Штаты представляют собой реальный опыт построения великой многонациональной и многокультурной демократии». В то же время бывший президент предостерегает, что пока американцы не знают, может ли эта модель прижиться. Со своей стороны светский характер и принцип отделения церкви от государства не меняются с начала XX века, что не мешает им сталкиваться с трудностями, в числе которых — недопонимание со стороны англо-саксонского мира, пишет в заключение Le Figaro.