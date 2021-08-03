Die Welt: «Вы рылись в грязи?» — кандидату в канцлеры ФРГ досталось от переживших наводнение немцев

Посетив один из пострадавших от паводка районов Германии, кандидат в канцлеры Армин Лашет столкнулся с жёсткой критикой местного населения, пишет Die Welt. Местные жители обвиняли политика в недостаточной помощи и неадекватном информировании о надвигающейся угрозе.

В ходе визита в один из пострадавших от наводнения районов кандидат в канцлеры ФРГ и премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет попал под огонь критики, пишет Die Welt. Когда политик проходил по разрушенным улицам, многие местные жители выражали недовольство недостаточной помощью.

Один из местных заявил, что помощи пока не поступило ни от властей региона, ни от муниципальной администрации. Ещё один человек говорил о «большом провале» и добавил, обращаясь к Лашету: «Вы почувствуете это на выборах». Издание напоминает, что выборы в парламент ФРГ пройдут 26 сентября.

«Вы когда-нибудь рылись целую неделю в грязи?» — спросила Лашета одна местная разгневанная жительница. Ещё один местный житель обвинил политика в том, что население региона не было адекватно проинформировано о надвигающейся непогоде.

Как пишет Die Welt, Лашет неоднократно заявлял, что посещает место наводнений для того, чтобы лично составить картину случившегося и позаботиться о предоставлении помощи. В частности, политик предложил отменить процедуру банкротства для тех, кто из-за катаклизма потерял возможность выплачивать кредиты. Лашет пообещал добиваться соответствующих изменений в законе.