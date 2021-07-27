Das Erste: после наводнения немцы не могут избавиться от крупного мусора — его некуда девать

Прошло уже больше десяти дней с катастрофического наводнения в долине Ара в Германии, но ситуация по-прежнему далека от нормы. Для того чтобы просто убрать крупногабаритный мусор, потребуется ещё много времени, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Несмотря на помощь волонтёров, из пострадавших населённых пунктов не успевают вывозить мусор — который вдобавок некуда отгрузить даже на время, для подготовки к дальнейшей переработке.

Потребуется ещё много времени, прежде чем в зоне наводнений удастся убрать хотя бы самый крупный мусор — например, этот ствол дерева, который смыло в курортный зал в Бад-Нойенаре в Айфеле. В любом случае, помощники сегодня могли продолжать работу, потому что новый ливень на этих выходных, по крайней мере, не вызвал новых подтоплений. Однако работы остаётся ещё очень много, в первую очередь, в Рейнланд-Пфальце, в округе Арвайлер с его четырьмя серьёзно пострадавшими населёнными пунктами. И это касается не только улиц и домов, но и виноградников крупнейшего в Германии района, где выращивается виноград для производства красного вина. Репортаж Кристиана Кречмера.

В условиях кризиса пойти в гору можно только вместе — поэтому они здесь. 50 виноградарей со всего Рейнланд-Пфальца приехали в Дернау на Аре: они хотят помочь пострадавшим от наводнения коллегам на виноградниках.

САРА ШОТТ, винодел: Приятно видеть, как работает сплочённость, что видна солидарность, что каждый взялся за дело, и все говорят: слушайте, мы здесь, чтобы помочь друг другу.

СВЕН СУТТЕР, винодел: Тут всё совсем не так, как когда мы видим это по телевизору. Мусор просто расползается по окрестностям. Мы лучше прочувствовали масштабы всего, что тут происходит.

Дирк Воллерсхайм — один из пострадавших виноделов. Наводнение уничтожило его хозяйство, а многие из его лоз из-за влажности покрылись грибком. Он и его добровольные помощники теперь заботятся на крутых склонах о самом необходимом.

ДИРК ВОЛЛЕРСХАЙМ, винодел: У меня такое чувство, что вся Германия, все виноделы сплотились. Сейчас мы пытаемся спасти то, что можно спасти, те несколько гроздей, которые когда-нибудь станут основой для будущего. Ситуация крайне далека от нормальной.

О норме не может быть речи и внизу, в долине. В Дернау всё ещё царит опустошение, как и во многих других местах в долине Ара. Добровольные помощники в регионе больше не могут сами въезжать сюда на своих машинах — до завтра включительно они могут добраться сюда только на специальных автобусах, потому что необходимо пространство для вывоза массы мусора. При этом всё более животрепещущим становится вопрос: куда его девать? Свалок для этого не хватает.

МАРК ФАЛЛЕР, глава фирмы по уборке мусора: В этой ситуации я могу только обратиться ко всем властям, ко всем ответственным в сфере утилизации отходов: принимайте мусор везде, где есть такая возможность, для временного хранения и подготовки к окончательной переработке. Пожалуйста, предложите такую услугу, лучше всего, с транспортировкой. Мусор необходимо вывезти отсюда и из многих других мест в долине Ара.

Местный перевалочный пункт в Нидерциссене уже работает на предельной мощности: новые грузовики подъезжают с минутным интервалом. За последние 11 дней сюда было свезено 26 тысяч тонн крупногабаритного мусора.

В особенно сильно пострадавшем от непогоды Шульде задействован также бундесвер, военнослужащие помогают укрепить склон обрыва. Один дом может обрушиться из-за оползня. До этого они совершили здесь символичное спасение скульптуры девы Марии, вытащенной из обломков у реки Ар.

МИХАЭЛЬ ХИЛЬБИГ, штабс-фельдфебель армии: Все уже видели, что поначалу присутствовало большое напряжение, но вытащить её оказалось не очень сложно. Мы сами боялись, что статуя может разбиться или что от неё отвалятся какие-то части. Но когда она в итоге стала на твёрдую почву, можно было заметить, что все, кто участвовал в процессе, вздохнули с облегчением. Наши сограждане здесь, в Шульде, рады, что их Мадонна снова с ними.

11-й день после катастрофического наводнения в долине Ара. Это день больших уборочных работ — но также и день небольших лучей надежды.

Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.