Das Erste: после наводнения немцы не могут избавиться от крупного мусора — его некуда девать
Потребуется ещё много времени, прежде чем в зоне наводнений удастся убрать хотя бы самый крупный мусор — например, этот ствол дерева, который смыло в курортный зал в Бад-Нойенаре в Айфеле. В любом случае, помощники сегодня могли продолжать работу, потому что новый ливень на этих выходных, по крайней мере, не вызвал новых подтоплений. Однако работы остаётся ещё очень много, в первую очередь, в Рейнланд-Пфальце, в округе Арвайлер с его четырьмя серьёзно пострадавшими населёнными пунктами. И это касается не только улиц и домов, но и виноградников крупнейшего в Германии района, где выращивается виноград для производства красного вина. Репортаж Кристиана Кречмера.
В условиях кризиса пойти в гору можно только вместе — поэтому они здесь. 50 виноградарей со всего Рейнланд-Пфальца приехали в Дернау на Аре: они хотят помочь пострадавшим от наводнения коллегам на виноградниках.
САРА ШОТТ, винодел: Приятно видеть, как работает сплочённость, что видна солидарность, что каждый взялся за дело, и все говорят: слушайте, мы здесь, чтобы помочь друг другу.
СВЕН СУТТЕР, винодел: Тут всё совсем не так, как когда мы видим это по телевизору. Мусор просто расползается по окрестностям. Мы лучше прочувствовали масштабы всего, что тут происходит.
Дирк Воллерсхайм — один из пострадавших виноделов. Наводнение уничтожило его хозяйство, а многие из его лоз из-за влажности покрылись грибком. Он и его добровольные помощники теперь заботятся на крутых склонах о самом необходимом.
ДИРК ВОЛЛЕРСХАЙМ, винодел: У меня такое чувство, что вся Германия, все виноделы сплотились. Сейчас мы пытаемся спасти то, что можно спасти, те несколько гроздей, которые когда-нибудь станут основой для будущего. Ситуация крайне далека от нормальной.
О норме не может быть речи и внизу, в долине. В Дернау всё ещё царит опустошение, как и во многих других местах в долине Ара. Добровольные помощники в регионе больше не могут сами въезжать сюда на своих машинах — до завтра включительно они могут добраться сюда только на специальных автобусах, потому что необходимо пространство для вывоза массы мусора. При этом всё более животрепещущим становится вопрос: куда его девать? Свалок для этого не хватает.
МАРК ФАЛЛЕР, глава фирмы по уборке мусора: В этой ситуации я могу только обратиться ко всем властям, ко всем ответственным в сфере утилизации отходов: принимайте мусор везде, где есть такая возможность, для временного хранения и подготовки к окончательной переработке. Пожалуйста, предложите такую услугу, лучше всего, с транспортировкой. Мусор необходимо вывезти отсюда и из многих других мест в долине Ара.
Местный перевалочный пункт в Нидерциссене уже работает на предельной мощности: новые грузовики подъезжают с минутным интервалом. За последние 11 дней сюда было свезено 26 тысяч тонн крупногабаритного мусора.
В особенно сильно пострадавшем от непогоды Шульде задействован также бундесвер, военнослужащие помогают укрепить склон обрыва. Один дом может обрушиться из-за оползня. До этого они совершили здесь символичное спасение скульптуры девы Марии, вытащенной из обломков у реки Ар.
МИХАЭЛЬ ХИЛЬБИГ, штабс-фельдфебель армии: Все уже видели, что поначалу присутствовало большое напряжение, но вытащить её оказалось не очень сложно. Мы сами боялись, что статуя может разбиться или что от неё отвалятся какие-то части. Но когда она в итоге стала на твёрдую почву, можно было заметить, что все, кто участвовал в процессе, вздохнули с облегчением. Наши сограждане здесь, в Шульде, рады, что их Мадонна снова с ними.
11-й день после катастрофического наводнения в долине Ара. Это день больших уборочных работ — но также и день небольших лучей надежды.
Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.
Ссылки по теме
-
N-TV: «необычно для такой богатой страны» — ЕС предложил Германии гуманитарную помощь
-
Die Welt: Маск намерен помочь пострадавшим от наводнений немцам с интернетом
-
Welt: «мурашки по коже» — пострадавшие от наводнения немцы благодарят добровольцев за помощь
-
SZ: катастрофическое наводнение обойдётся немецким страховщикам в миллиарды евро