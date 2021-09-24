WSJ: «Северный поток — 2» всё-таки принёс Москве дополнительное влияние — даже до того, как начались поставки

Несмотря на то что до запуска «Северного потока — 2», по некоторым данным, может ещё пройти шесть-восемь месяцев, этот «спорный» проект уже успел расширить влияние России на европейские дела — как об этом и предупреждали ранее в Вашингтоне и других столицах, сообщает The Wall Street Journal. Как подчёркивает обозреватель издания, из-за резкого роста цен на газ Европа уже обратилась за помощью к Москве — а та в ответ отказалась помогать до тех пор, пока не будет запущен новый газопровод. По мнению журналиста, так Москва по сути уже использовала свой газовый рычаг влияния на западных соседей.

Американские ястребы давно беспокоились о том, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» сможет нарастить своё влияние на Европу, — и первые недели после завершения проекта эти опасения так и не развеяли, пишет The Wall Street Journal. Как констатирует обозреватель издания, поскольку спотовые цены на газ в Европе бьют рекорды, а запасы упали ниже «комфортного уровня», многие начинают бояться, что в случае холодной зимы региону придётся вступить в ценовую войну с Азией за поставки сжиженного природного газа (СПГ), подумывая в таком случае обратиться за помощью к Москве.

По данным WSJ, в минувший вторник Международное энергетическое агентство заявило, что Москва могла бы принять дополнительные меры для того, чтобы помочь Европе справиться с дефицитом газа, и что нынешний кризис представляет для России «возможность подтвердить свой авторитет надёжного поставщика газа на европейский рынок».

Обычно Европа пополняет свои запасы газа летом, но в нынешнем году этого не произошло. Хотя частные запасы в последние месяцы наращивались, российский «Газпром», опустошив свои европейские хранилища, предлагать северо- и восточноевропейским странам дополнительные объёмы не стал.

Между тем лишний газ у компании должен быть: в начале нынешнего года представители «Газпрома» говорили, что его максимальная производственная мощность составляет 550 млрд кубометров газа, но при нынешних темпах добычи она составит не более 510 млрд кубометров, рассуждает обозреватель WSJ. Для такого расхождения есть вполне правдоподобные объяснения, а европейские проблемы уже усугубил тот факт, что «Газпрому» необходимо пополнять свои хранилища в России. Но даже если российский гигант сможет преодолеть хотя бы часть разрыва между фактическим и потенциальным объёмами производства, он сможет покрыть дефицит запасов в Европе, который составляет около 15 млрд кубометров, пишет журналист.

Как напоминает автор, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке». В такой «привязке» дополнительных поставок газа к запуску нового газопровода — притом что уже имеющиеся газопроводы, в особенности на Украине, работают не в полную силу — сложно не увидеть «политические мотивы», убеждён журналист.

По мнению опрошенных WSJ аналитиков, «Северный поток — 2» будет запущен через шесть-восемь месяцев — именно столько времени понадобится на то, чтобы проект получил одобрение от надзорных органов Германии и Еврокомиссии. При этом, по мысли экспертов, шансов на то, что процесс ускорится, почти нет — скорее он, наоборот, замедлится, поскольку газопровод по-прежнему вызывает большие споры, говорится в материале WSJ.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах давно предупреждали о том, что «Северный поток — 2» увеличит зависимость Европы от российского газа, дав Москве дополнительное влияние в регионе, а также лишив Украину транзита; представители проекта в ответ уверяли, что он имеет исключительно коммерческую направленность и предназначен для того, чтобы обеспечить Европе дополнительные поставки на фоне сокращения её собственных запасов газа, пишет обозреватель WSJ. «Убедительные аргументы имеются и у той, и у другой стороны, но в нынешних условиях геополитический аспект становится всё более отчётливым», — считает он.

Как полагает автор, нынешний дефицит предложения вряд ли сохранится после ухода зимы, когда с приходом тепла упадёт спрос, начнут вновь вводиться в эксплуатацию ныне закрытые на ремонт газовые объекты, а Европа получит дополнительно около 20 млн тонн СПГ. И всё же нехватка газа даже в краткосрочной перспективе представляет собой серьёзную проблему. Её последствия начали ощущаться ещё до того, как в большинстве европейских жилищ стали включать отопление: ряд промышленных объектов замедлили производство или вовсе прекратили работу, дожидаясь снижения цен на газ, энергетические компании вновь начинают топить углём, из-за чего будут вынуждены выплатить серьёзные налоги на углеродные выбросы, а цены на СПГ также стали расти, перечисляет журналист.

«Политика — это лишь один из многих пересекающихся друг с другом факторов, объясняющих рекордные цены на газ в Европе, но и сами эти цены уже превратились в политический вопрос, — подытоживает обозреватель WSJ. — По всей видимости, «Северный поток — 2» получит одобрение в предусмотренные на данный момент сроки, но, если зима окажется холодной, не исключено, что регуляторам придётся действовать быстрее. Выходит, что этот газопровод, ещё не транспортируя газ вообще, уже приносит Москве дополнительное влияние».