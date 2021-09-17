ZDF: кто бы ни стал новым канцлером Германии, «Северный поток — 2» ему не остановить

«Северный поток — 2» полностью достроен, и газ по нему может потечь уже в октябре. Как отмечает немецкий телеканал ZDF, кандидаты в канцлеры Германии Шольц и Лашет намерены остановить газопровод, если Россия навредит Украине, однако это спорная позиция. Когда все разрешения получены, нельзя просто так подключать или отключать газовую трубу, подчёркивают эксперты. Кто бы ни пришёл к власти в Германии, ему не хватит сил, чтобы остановить «Северный поток — 2», и думать иначе означает строить воздушные замки.

Когда труба номер 200858 добралась до судна-укладчика в Балтийском море, на месте не присутствовало ни одного политика, ни одного руководителя предприятия, никакой независимой прессы. Один оператор проектной компании снимает, как приваривают последнюю трубу, самый последний элемент «Северного потока — 2», и присутствующие рабочие отмечают это ликованием — на всякий случай дважды.

Вместе с «Северным потоком — 2» канцлер Меркель оставляет после себя 1200 километров недовольства — в первую очередь, для Восточной Европы. Президент Литвы Науседа сегодня во время своего прощального визита вспоминает о том, что ЕС хочет стать экологичнее, независимее и сильнее на внутреннем рынке.

ГИТАНАС НАУСЕДА, президент Литвы: Я считаю, что реализация проекта «Северный поток — 2» отодвигает нас в сторону или даже назад от этой цели.

У немецких властей есть ещё максимум четыре месяца, чтобы сертифицировать эксплуатацию «Северного потока — 2» или не сделать этого. Среди противников газопровода, в первую очередь, зелёные делают ставку на то, что работу газопровода ещё можно остановить. Слишком поздно, считает Вольфганг Петерс, который сам вёл против «Газпрома» несколько процессов на миллиарды евро. Уклониться юридически невозможно.

ВОЛЬФГАНГ ПЕТЕРС, эксперт по рынку газа: Если кто-то это всё-таки сделает, то я приведу в качестве примера отказ от ядерной энергии. Тогда следствием будут миллиардные компенсации из-за корыстного вмешательства. Хотим ли мы этого — это вопрос.

Когда природный газ потечёт под водами Балтийского моря, прежде всего, Украина опасается стать уязвимой, потому что её противнику, России, тогда не придётся думать о своих сухопутных газопроводах. Поэтому сторонники газопровода вокруг Меркель пытаются обязать Россию осуществлять долгосрочный транзит через Украину, и потому противники газопровода задаются вопросом: что, если Россия нарушит своё обещание?

ГИТАНАС НАУСЕДА: Где есть газопровод, там, вероятно, есть и газовый кран. Газовый кран можно закрыть.

Отключить «Северный поток — 2» в случае, если Россия повредит Украине, — такой позиции придерживаются также кандидаты в канцлеры Шольц от СДПГ и Лашет от ХДС. Она, мягко выражаясь, спорна.

ВОЛЬФГАНГ ПЕТЕРС: Я считаю, что это противоречащие праву воздушные замки. Мы же не в палаточном лагере в джунглях, а в правовом государстве. Здесь действует так называемое верховенство права. И если все разрешения выданы, то я не могу собственным произволом подключать и отключать газопровод.

Ещё в этом году, возможно, уже в октябре «Газпром» хочет провести первые объёмы газа через «Северный поток — 2», и кто бы ни пришёл к власти в Германии, он не будет обладать достаточной властью, чтобы его сдержать.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.