Frankfurter Allgemeine Оригинал

Президент Литвы: «Северный поток — 2» был ошибкой с самого начала

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Газопровод «Северный поток — 2» увеличил зависимость Европы от российского сырья и создал дополнительные проблемы для Украины, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, странам ЕС необходимо продолжить обсуждение проекта и после его завершения. Кроме того, в преддверии визита в Берлин Науседа выразил надежду на поддержку будущего правительства Германии в конфликте с Китаем, а также назвал защиту восточной границы Литвы от мигрантов «заботой всего Евросоюза».
Президент Литвы: «Северный поток — 2» был ошибкой с самого начала
Reuters

«Северный поток — 2» был ошибкой с самого начала», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, газопровод не соответствует требованиям европейской энергетической безопасности. «Таким образом, мы увеличили нашу зависимость от российского сырья и создали дополнительные проблемы для Украины», —подчеркнул Науседа.

По мнению Науседы, этот вопрос остаётся актуальным и после того, как российская компания «Газпром» объявила о завершении строительства газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Президент Литвы считает, что европейцам необходимо обсудить способы достижения «по-настоящему диверсифицированной структуры энергоснабжения в будущем». «Мы также должны обсудить в различных форматах ЕС, в какой степени ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» соответствует нашему «зелёному курсу» по сокращению выбросов углекислого газа», — утверждает Науседа.
 
Как отмечает Frankfurter Allgemeine, позиция президента Литвы по «Северному потоку — 2» отражает консенсус всех политических сил в Литве. «Но я бы не сказал, что эти разногласия серьёзно повредят нашим отношениям с Германией», — добавил Науседа.
 
Науседа поблагодарил Германию «за вклад в военную безопасность Литвы». Бундесвер, поясняет издание, возглавляет командование Литовской батальонной боевой группой НАТО, развёрнутой в рамках операции «Расширенное передовое присутствие», которая нацелена на повышение обороноспособности восточного фланга альянса в связи с «агрессией, совершённой Россией в отношении Украины в 2014 году».
 
Науседа уклонился от ответа на вопрос о том, получит ли Литва желаемую поддержку Берлина в другом внешнеполитическом конфликте. Месяц назад Китай отозвал своего посла из Литвы и обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать своего посла из КНР. Причиной стали планы Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.
 
Пекин считает Тайвань одной из китайских провинций, а не независимым государством. Власти КНР недвусмысленно предупредили Литву об экономическом ущербе от выбора этого «неправильного пути». Китайская англоязычная газета The Global Times даже заявила о том, что Китай должен «наказать» Литву в сотрудничестве с Россией и Белоруссией.
 
Науседа выразил надежду на помощь Берлина в этом конфликте после выборов в бундестаг, когда новое правительство определит основные направления внешней политики.  
 
Президент Литвы утверждает: «Мы не стремимся к конфронтации намеренно. Как независимые государства, мы используем своё право на развитие наших экономических и культурных отношений с разными странами, регионами и территориями». По поводу реакции Китая он заявил: «Это не тот тон, который приемлем в диалоге между двумя суверенными государствами». По его словам, Литву поддерживают многие государства — в первую очередь США, которые «неоднократно заверяли Литву в своей солидарности в споре с Китаем».
 
Ещё до решения об открытии представительства Тайваня в мае Литва вышла из формата «17+1», основанного Пекином в 2012 году для поддержки диалога со странами Восточной и Центральной Европы. «Этот формат сопровождался раскольническими тенденциями в ЕС и усилением политического давления со стороны Китая», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в разговоре с Frankfurter Allgemeine ещё в марте.
 
Науседа развил аргументацию главы литовского внешнеполитического ведомства: ЕС — это единица, «которую нельзя разделить на составляющие». Поэтому, по его словам, было бы лучше, если бы диалог с руководством Китая вёлся совместно главами государств и правительств 27 стран-членов по формуле «27+1»: «Хочу напомнить, что это была идея канцлера Меркель».
 
Как член ЕС, Литва в настоящее время прежде всего подвержена другому конфликту: с начала лета через границу с Белоруссией в страну прибыло более 4 тыс. мигрантов, в основном из Ирака. Как утверждает издание, этот миграционный поток был «организован режимом белорусского президента Александра Лукашенко в ответ на поддержку Литвой белорусов, бежавших от политических преследований, и на санкции ЕС».
 
Науседа убеждён: это «гибридная атака против Литвы и всего ЕС». Поэтому, подчеркнул он, защита восточной границы Литвы должна быть заботой всего Евросоюза. Однако на данный момент никакой поддержки не требуется: «Мы сами в состоянии защитить нашу границу», — заявил президент Литвы в интервью Frankfurter Allgemeine.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
Александр Лукашенко Ангела Меркель Белоруссия Германия Гитанас Науседа Евросоюз ЕС Ирак Китай Литва мигранты НАТО посол посольство Прибалтика Россия Северный поток США Тайвань энергобезопасность
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров