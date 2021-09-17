Президент Литвы: «Северный поток — 2» был ошибкой с самого начала

Газопровод «Северный поток — 2» увеличил зависимость Европы от российского сырья и создал дополнительные проблемы для Украины, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, странам ЕС необходимо продолжить обсуждение проекта и после его завершения. Кроме того, в преддверии визита в Берлин Науседа выразил надежду на поддержку будущего правительства Германии в конфликте с Китаем, а также назвал защиту восточной границы Литвы от мигрантов «заботой всего Евросоюза».

«Северный поток — 2» был ошибкой с самого начала», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, газопровод не соответствует требованиям европейской энергетической безопасности. «Таким образом, мы увеличили нашу зависимость от российского сырья и создали дополнительные проблемы для Украины», —подчеркнул Науседа.

По мнению Науседы, этот вопрос остаётся актуальным и после того, как российская компания «Газпром» объявила о завершении строительства газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Президент Литвы считает, что европейцам необходимо обсудить способы достижения «по-настоящему диверсифицированной структуры энергоснабжения в будущем». «Мы также должны обсудить в различных форматах ЕС, в какой степени ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» соответствует нашему «зелёному курсу» по сокращению выбросов углекислого газа», — утверждает Науседа.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, позиция президента Литвы по «Северному потоку — 2» отражает консенсус всех политических сил в Литве. «Но я бы не сказал, что эти разногласия серьёзно повредят нашим отношениям с Германией», — добавил Науседа.

Науседа поблагодарил Германию «за вклад в военную безопасность Литвы». Бундесвер, поясняет издание, возглавляет командование Литовской батальонной боевой группой НАТО, развёрнутой в рамках операции «Расширенное передовое присутствие», которая нацелена на повышение обороноспособности восточного фланга альянса в связи с «агрессией, совершённой Россией в отношении Украины в 2014 году».

Науседа уклонился от ответа на вопрос о том, получит ли Литва желаемую поддержку Берлина в другом внешнеполитическом конфликте. Месяц назад Китай отозвал своего посла из Литвы и обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать своего посла из КНР. Причиной стали планы Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.

Пекин считает Тайвань одной из китайских провинций, а не независимым государством. Власти КНР недвусмысленно предупредили Литву об экономическом ущербе от выбора этого «неправильного пути». Китайская англоязычная газета The Global Times даже заявила о том, что Китай должен «наказать» Литву в сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

Науседа выразил надежду на помощь Берлина в этом конфликте после выборов в бундестаг, когда новое правительство определит основные направления внешней политики.

Президент Литвы утверждает: «Мы не стремимся к конфронтации намеренно. Как независимые государства, мы используем своё право на развитие наших экономических и культурных отношений с разными странами, регионами и территориями». По поводу реакции Китая он заявил: «Это не тот тон, который приемлем в диалоге между двумя суверенными государствами». По его словам, Литву поддерживают многие государства — в первую очередь США, которые «неоднократно заверяли Литву в своей солидарности в споре с Китаем».

Ещё до решения об открытии представительства Тайваня в мае Литва вышла из формата «17+1», основанного Пекином в 2012 году для поддержки диалога со странами Восточной и Центральной Европы. «Этот формат сопровождался раскольническими тенденциями в ЕС и усилением политического давления со стороны Китая», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в разговоре с Frankfurter Allgemeine ещё в марте.

Науседа развил аргументацию главы литовского внешнеполитического ведомства: ЕС — это единица, «которую нельзя разделить на составляющие». Поэтому, по его словам, было бы лучше, если бы диалог с руководством Китая вёлся совместно главами государств и правительств 27 стран-членов по формуле «27+1»: «Хочу напомнить, что это была идея канцлера Меркель».

Как член ЕС, Литва в настоящее время прежде всего подвержена другому конфликту: с начала лета через границу с Белоруссией в страну прибыло более 4 тыс. мигрантов, в основном из Ирака. Как утверждает издание, этот миграционный поток был «организован режимом белорусского президента Александра Лукашенко в ответ на поддержку Литвой белорусов, бежавших от политических преследований, и на санкции ЕС».

Науседа убеждён: это «гибридная атака против Литвы и всего ЕС». Поэтому, подчеркнул он, защита восточной границы Литвы должна быть заботой всего Евросоюза. Однако на данный момент никакой поддержки не требуется: «Мы сами в состоянии защитить нашу границу», — заявил президент Литвы в интервью Frankfurter Allgemeine.