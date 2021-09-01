Die Welt: иракские мигранты из Белоруссии добрались до границ Германии

Мигранты, проникающие в ЕС через Белоруссию, добрались до рубежей Германии, сообщает Die Welt с ссылкой на отчёт органов государственной безопасности ФРГ. По имеющейся информации, в Минск они попадают на самолётах, после чего контрабандисты довозят их на машинах до границы. Её они пересекают уже пешком. В Варшаве происходящее называют «гибридной войной», которую белорусский президент Лукашенко ведёт против Европейского союза.

В то время как кандидаты в канцлеры Германии на своих первых теледебатах обсуждают налоги и снижение уровня парниковых газов, на границах государства происходят значимые события, пишет Die Welt. Немецкая полиция фиксирует увеличение количества незаконных проникновений в страну со стороны мигрантов, двигающихся по восточноевропейскому маршруту. В основном это иракцы, но среди них есть также африканцы и афганцы.

Белорусский президент Александр Лукашенко специально перебрасывает их к границам Литвы, чтобы тем самым отомстить за новые санкции ЕС, утверждает издание. В связи с происходящим Вильнюс объявил чрезвычайное положение и усилил контроль на границах. Это привело к тому, что мигранты стали искать обходные пути через Латвию и главным образом Польшу, рассказывает Die Welt.

Увеличение числа незаконных пересечений зафиксировали органы государственной безопасности Германии. В их отчёте говорится, что с начала года в страну попало 250 человек, которые до этого проникли в ЕС через Белоруссию. После того как контрабандисты довозят их до ФРГ, они снимают с ними видео, в котором те говорят, что находятся в Германии. От других по прибытию в страну назначения требуют сделать селфи. Всё это в последствие используется как реклама для того, чтобы завлечь в Европу больше людей, а также как доказательство для получения оставшейся части суммы за услугу.

Большая часть этих мигрантов попадает в Минск на самолётах, пишет издание. После этого их на легковых автомобилях, микроавтобусах и такси довозят до границы. Её они пересекают уже пешком. По информации в отчёте органов безопасности говорится, что в целом прохождение всего маршрута обходится мигранту в сумму от €3300 до €15000. Стоимость колеблется в зависимости от страны, из которой человека вывозят, и продолжительности пребывания в Белоруссии. При допросе немецкой полицией иракцы говорили, что их сопровождали вооружённые, одетые в чёрное люди в масках. На транспорте не было номеров, а окна были тонированы. В Варшаве происходящее называют «гибридной войной», которую Лукашенко ведёт против Европейского союза.