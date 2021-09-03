УП: Литва рассматривает учения «Запад-2021» как демонстрацию готовности России к конфликту

Литва рассматривает российско-белорусские учения «Запад-2021» как демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении. Как передаёт «Украинская правда», в литовском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не исключают вероятности того, что часть сил и техники, которые будут развернуты для учений, могут остаться в Белоруссии и в Западном военном округе России после их завершения.
Литва рассматривает российско-белорусские учения «Запад-2021», которые начнутся через неделю, как демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в комментарии литовского МИД журналистам.
«Литва внимательно следит за подготовкой и проведением совместных российско-белорусских учений стратегического уровня «Запад-2021». Мы рассматриваем это регулярное военное событие как серьёзную демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении», — отметили в МИД Литвы.
По мнению литовских дипломатов, «Запад-2021» будет использован для дальнейшей военной интеграции России и Белоруссии.
«Мы не исключаем вероятности того, что часть сил и техники, которые будут развернуты для учений, могут остаться в Белоруссии и в Западном военном округе России после их завершения», — говорится в комментарии.
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