Пресс-секретарь правительства Польши: угроза с восточного направления только растёт

Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе уже сложная, а предстоящие учения «Запад-2021» лишь её усугубят, уверен пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. В беседе с TVP он поделился информацией о том, что на территорию Белоруссии свезли около 10 тыс. мигрантов из арабских стран, которые в любой момент смогут попытаться проникнуть через границу Польши, Латвии или Литвы.
«Мирного времени сегодня нет. Необходимо ясно подчеркнуть, что мы находимся в ситуации реальной угрозы в плане организованной президентом Лукашенко акции, миграционных перемещений. Более того, российские и белорусские военные учения также представляют собой реальную угрозу», — заявил в беседе с TVP пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
Он не исключает, что сложная ситуация на польско-белорусской границе во время учений «Запад-2021» лишь обострится. «…что-то может произойти случайно на польской, литовской или латвийской границе», — подчеркнул он. «Именно таким образом проверяется на прочность обороноспособность приграничных стран. Мы видели то, что имело место в Крыму, Грузии или на Восточной Украине. Это факты, это военные действия, и, к сожалению, более далекоидущих действий в ближайшей или несколько отдалённой перспективе мы исключить не можем», — пояснил Мюллер.
«Совсем скоро мы будем свидетелями учений России и Белоруссии на границе с Польшей; у нас есть информация о том, что на протяжении нескольких недель в Белоруссию свозили мигрантов из арабских стран. Это около 10 тысяч человек, которые в любой момент могут пересечь границу Польши, Латвии или Литвы», — предупредил он.
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