Euronews: Литва разместит 500 американских военных у границы с Белоруссией

15:34 Стерлинг: был ходячим трупом в бою, но Ян всё равно не смог ничего сделать со мной Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджэмейн Стерлинг признался, что находился не в лучшей форме во время их первого поединка с Петром Яном на турнире UFC 267.

15:32 Хоркина поддержала идею проведения летних ОИ-2036 во Владивостоке Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

15:31 Не менее восьми человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения По меньшей мере восемь человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения, вызванного ураганом «Ида».

15:28 Менеджер Нурмагомедова — Макгрегору: ты обожаешь Хабиба Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отреагировал на троллинг ирландского бойца Конора Макгрегора.

15:27 Ди Мария признался, что называет Месси гномом Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от возможности выступать в одной команде со своим партнёром по сборной Аргентины Лионелем Месси.

15:25 Bloomberg: WhatsApp оштрафован на €225 млн за нарушение правил о защите данных Ирландская комиссия по вопросам защиты данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.

15:22 «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» Московский «Спартак» направил запрос в Роспотребнадзор города Москвы на увеличение допустимой билетной программы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» и встречу первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с польской «Легией».

15:20 В ряде аэропортов России запустят регистрацию через биометрическую систему Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить Единую биометрическую систему (ЕБС) в нескольких аэропортах страны. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

15:18 Олимпийский чемпион Уайлд раскритиковал систему подготовки спортсменов в России Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд выступил с жёсткой критикой в отношении системы подготовки атлетов в России.

15:17 В России запустили образовательную программу «Мастерская новых медиа» В России запустили первую комплексную практико-ориентированную программу «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа. Она организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе её образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж».

15:16 Миллер рассказал о возможности поставок газа по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первый газ по трубопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен до конца текущего года.

15:16 Фетисов высказался о возможном проведении летних ОИ-2036 во Владивостоке Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

15:15 В Британии не намерены «в обозримом будущем» признавать талибов властью в Афганистане Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не собирается в ближайшее время признавать талибов* в качестве новой власти в Афганистане.

15:11 Черданцев не считает, что в сборной России могут быть довольны ничьей с Хорватией Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил мнение, что футболисты сборной России не имеют права быть довольными ничейным результатом во встрече с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

15:10 Роналду из-за дисквалификации пропустит матч отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном Нападающий Криштиану Роналду пропустит следующий матч сборной Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Азербайджаном.

15:05 В Карском море найден контейнер атомного реактора подлодки Специалисты МЧС нашли контейнер атомного реактора подлодки К-19 в заливе Амбросиева в Карском море.

15:04 Минвостокразвития и ВТБ поддержат развитие туризма на Дальнем Востоке Минвостокразвития и ВТБ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны.

15:03 Колосков: дебют Карпина в сборной России удался Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу можно признать успешным.

15:02 Путин назвал исторической задачей увеличение населения Дальнего Востока Приумножение населения на Дальнем Востоке является исторической задачей, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании на полях ВЭФ.

15:00 В Госдуме оценили возможность проведения летних ОИ 2036 года во Владивостоке Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

14:57 Эпидемиолог Тотолян рассказал о длительности последствий COVID-19 Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, могут ли последствия от коронавируса сохраняться всю жизнь.

14:57 Песков прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия» прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

14:56 «Зенит» представил Крицюка с помощью презентации в PowerPoint и песни «Ленинграда» Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал сообщение, в котором представил нового голкипера команды — Станислава Крицюка.

14:53 В СНГ встревожены рисками переноса терроризма из Афганистана в страны союза Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что обеспокоен существующими рисками переноса террористической активности из Афганистана в страны СНГ.

14:51 К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё несколько фондов Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что количество фондов в столичном благотворительном сервисе выросло до 50.

14:50 Саутгейт: Англии нужно выиграть ЧМ-2022, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020 Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что поможет команде забыть поражение в финале чемпионата Европы — 2020.

14:47 В Тюмени 3 сентября ожидается жара до +29 °С В пятницу, 3 сентября, в Тюмень вернётся жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может прогреться до +29 °С.

14:46 В Совфеде прокомментировали ситуацию с материнским капиталом Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.

14:46 Российские волейболисты вышли в финал Паралимпиады в Токио Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/2 финала турнира по волейболу сидя на летних Паралимпийских играх в Токио.

14:44 Экс-глава РУСАДА согласился, что США могут пытаться выкрасть спортсменов из России под предлогом допинга Бывший руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США могут попытаться выкрасть подозреваемых в допинге атлетов из России.

14:43 Путин назвал недостаточным количество мер поддержки семей с детьми в России Российский лидер Владимир Путин считает, что в стране наблюдается недостаточное количество мер поддержки для семей с детьми.

14:43 Шуфутинский рассказал историю создания песни «Третье сентября» Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал историю создания своего хита «Третье сентября».

14:42 Песков отметил важность того, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Афганистане.

14:40 Бацарашкина и Храмцов примут участие в Олимпийском уроке Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов примут участие в Олимпийском уроке для учащихся московских школ.

14:39 В Госдуме прокомментировали идею отказа от пластиковой посуды в России Член комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов прокомментировал идею отказа от пластиковой посуды в России.

14:35 Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия» оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

14:34 Todofichajes.com: Пьянич мог продолжить карьеру в пяти клубах РПЛ Стали известны российские клубы, которым предлагали полузащитника каталонской «Барселоны» Миралема Пьянича.

14:33 Прибывающих в Россию из Великобритании граждан могут освободить от карантина Роспотребнадзор предложил отменить двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в Россию из Великобритании граждан.

14:33 Шубенков рассказал, как проходит его восстановление после полученной на ОИ травмы Чемпион мира 2016 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил, как проходит процесс восстановления после травмы, полученной им на Олимпийских играх в Токио.

14:28 В Минприроды заявили о планах запрета на производство одноразовых товаров из пластика Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в 2024 году в России планируется окончательный запрет производства одноразовых товаров и упаковок из пластика.

14:26 Крицюк рассказал, что Семак лично предложил ему перейти в «Зенит» Новоиспечённый голкипер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк рассказал, как проходили переговоры о его трансфере в стан действующего чемпиона России по футболу из «Жил Висенте».

14:25 «Зенит» объявил о переходе Крицюка Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с российским вратарём Станиславом Крицюком.

14:23 Марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров на YouTube за день Просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube. Мероприятие организовано обществом «Знание» и проходит с 1 по 3 сентября.

14:22 В «Единой России«» прокомментировали начало соцвыплат пенсионерам Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал начало социальных выплат пенсионерам от государства.

14:20 В Татарстане верят, что матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия удастся провести в Казани Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила, что в республике надеются провести матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными России и Словакии в Казани.

14:19 Власти Сахалинской области рассказали о планах по развитию новой энергетики Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах по развитию новой энергетики в регионе, которая призвана уменьшить углеродный след.

14:17 Ягудин высказался о травле с соцсетях Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об отношении к травле в социальных сетях.

14:16 Собянин рассказал о реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде.

14:15 Медведев сказал, как относится к идее обязательной вакцинации теннисистов от коронавируса Вторая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США 2019 года Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к словам белорусской спортсменки Виктории Азаренко о возможном проведении обязательной вакцинации спортсменов.