Newsweek: и на запад, и на восток — Россия проводит учения в Китае и в Белоруссии

В Китае уже начались совместные военные учения с Россией, а в сентябре к ним добавятся другие члены ШОС — и они станут отрабатывать методы борьбы с террористами. Тогда же Россия примет участие в совместных манёврах с Белоруссией. Как пишет Newsweek, всё это происходит на фоне обострения отношений России с Западом.

Россия запланировала провести крупные учения сразу у своих восточных и западных границ, пишет Newsweek.

Первые, с Китаем, называются «Взаимодействие-2021», в них будут принимать участие до 10 тыс. человек. В Китай уже прибыли подразделения российского Восточного военного округа. Это будут уже четвёртые военные манёвры России и Китая.

Китайские власти отмечают, что сценарий миссии состоит в борьбе против терроризма и сохранении стабильности, так что отрабатывать будут удары по террористическим группировкам. Как напоминает автор статьи, Москва и Пекин укрепили своё военно-техническое сотрудничество и отметили 20-летнюю годовщину соглашения о соседстве и дружбе.

Как отмечает автор статьи, Китай и Россия сейчас ближе, чем когда-либо, и стараются активно показать своё единство. Они вместе противодействуют международным проблемам, включая угрозу нестабильности в Афганистане, которая может распространиться на весь регион после ухода США.

Так что Россия и Китай ещё раз встретятся на военных учениях в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые запланированы на сентябрь. У них тоже будет фокус на борьбе с терроризмом, но принимать участие в них будут и представители других членов ШОС: Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.

В сентябре у России запланированы и учения в Белоруссии. Там должны принять участие около 12,8 тыс. военных, в основном белорусских, но также 2,5 тыс. российских и 50 человек из Казахстана. Но, как заверяют в белорусском Генштабе, «Запад-2021» — сугубо оборонительное мероприятие, которое должно показать, что Белоруссия направлена в сторону укрепления региональной безопасности и намерена исполнять союзные обязательства в отношении России.

При этом Запад сейчас критикует белорусского президента Александра Лукашенко за действия против оппозиции, а Москва, наоборот, обещала его поддержать. И нынешние совместные учения будут отработаны по сценарию развития кризисной ситуации в случае появления конфликта, связанного с активностью незаконных вооружённых группировок, сепаратистов, международных террористических организаций при внешней поддержке.

Но, помимо этого, у Москвы остаются проблемы на Кавказе, где конфликт у Армении и Азербайджана, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расширяют своё влияние США. Эта озабоченность лишь растёт на фоне того, что у России сложные отношения с Западом. Украина и Грузия стремятся в НАТО, так что, по словам автора статьи, Белоруссия осталась для России единственным союзником на западном фронте.

Администрация Лукашенко недавно обвинила соседние страны из числа альянса НАТО — Латвию и Польшу — в том, что они вместе с США пытались организовать беспорядки на белорусской территории. «По нашим оценкам, главная роль принадлежит США, которые пытаются решить таким образом свои геополитические интересы», — приводит автор статьи слова главы белорусского КГБ. Отдельно он отметил, что, несмотря на братские отношения с украинским народом, при нынешнем руководстве Украина играет неконструктивную роль.

При этом Лукашенко говорил, что Россия при необходимости может предоставить прямую военную помощь, «если провокации продолжатся». Словесная поддержка со стороны России уже есть: официальный представитель МИД Мария Захарова осудила встречу Джо Байдена со Светланой Тихановской, назвав её «бесцеремонным вмешательством во внутренние дела суверенных государств».

Так что, учитывая сложности в отношениях с Западом, Россию заботит обстановка у её западных границ, но американская политика заставляет и не забывать про восточные. Так, хотя у России дружественные отношения с Японией, мирного договора у них так и нет. А США решили продать Токио мощные противоракетные комплексы, которые Москва считает пригодными не только для обороны, но и для наступления. Так что Россия задумалась об укреплении своего оборонительного щита.

Такие события вместе с ухудшением дипломатических отношений с Вашингтоном привели к укреплению партнёрства Москвы и Пекина. Это отмечено даже в последнем совместном коммюнике НАТО. Там говорится, что «агрессивные действия России представляют угрозу для евро-атлантической безопасности». При этом альянс должен совместными усилиями бороться и против роста влияния Китая.

Укрепление Китая привело к тому, что его стали считать даже более серьёзным врагом, чем Россию. Так, Джо Байден говорил, что Путин представляет проблему, потому что российская экономика состоит только из ядерного оружия и нефти. А Си Цзиньпин хочет сделать Китай самой сильной и большой державой в мире.

В Москве такие заявления восприняли как признак отчаяния. Представитель МИД Александр Бикантов отметил, что американская комфортная гегемония уходит в прошлое на фоне укрепления геополитических позиций России и Китая, пишет Newsweek.