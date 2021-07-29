Bloomberg: Россия начала укреплять свою базу у афганской границы на фоне «поспешного» ухода США

Россия укрепляет свою военную базу в Таджикистане в связи с опасениями по поводу последствий вывода войск США и других стран НАТО из Афганистана для безопасности в регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу российского Минобороны Сергея Шойгу.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер», — заявил Шойгу в среду в ходе переговоров со своим таджикским коллегой.

По данным Bloomberg, министр сообщил, что Россия организует дополнительные поставки вооружения и техники для Таджикистана, а также продолжит подготовку таджикских военных кадров. Вместе с тем он отметил, что существует риск проникновения боевиков «Исламского государства»* на территорию Афганистана, и это вызывает у Москвы особое беспокойство, сообщает агентство.

Как отмечается в материале Bloomberg, позже на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шойгу сообщил, что в рамках реагирования на ухудшение обстановки в Афганистане Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут на следующей неделе совместные учения в Центральной Азии.

На прошлой неделе российские власти заявляли, что группировка «Талибан»** в результате быстрого продвижения по стране смогла взять под свой контроль большую часть приграничных с Таджикистаном районов, напоминает корреспондент Bloomberg. Между тем, предупреждая о том, что от Афганистана исходит угроза террористических атак, Москва «без особого шума» налаживает с талибами связи — а глава российского МИДа Сергей Лавров в минувшую пятницу назвал членов этой организации «вменяемыми людьми», подчёркивает автор.

США и их союзники по НАТО должны будут завершить процесс вывода своих войск с афганской территории к 11 сентября, говорится в статье Bloomberg.