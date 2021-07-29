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Bloomberg: Россия начала укреплять свою базу у афганской границы на фоне «поспешного» ухода США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вывод Вашингтоном и его союзниками своих войск из Афганистана обеспокоил Россию: глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что российская военная база в Таджикистане в связи с «всплеском активности террористов» на афганской территории будет укреплена, передаёт Bloomberg. По информации агентства, Москва на следующей неделе также проведёт совместно с Таджикистаном и Узбекистаном учения в Средней Азии.
Bloomberg: Россия начала укреплять свою базу у афганской границы на фоне «поспешного» ухода США
Reuters
Россия укрепляет свою военную базу в Таджикистане в связи с опасениями по поводу последствий вывода войск США и других стран НАТО из Афганистана для безопасности в регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу российского Минобороны Сергея Шойгу. 
 
«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер», — заявил Шойгу в среду в ходе переговоров со своим таджикским коллегой.
 
По данным Bloomberg, министр сообщил, что Россия организует дополнительные поставки вооружения и техники для Таджикистана, а также продолжит подготовку таджикских военных кадров. Вместе с тем он отметил, что существует риск проникновения боевиков «Исламского государства»* на территорию Афганистана, и это вызывает у Москвы особое беспокойство, сообщает агентство.  
 
Как отмечается в материале Bloomberg, позже на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шойгу сообщил, что в рамках реагирования на ухудшение обстановки в Афганистане Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут на следующей неделе совместные учения в Центральной Азии. 
 
На прошлой неделе российские власти заявляли, что группировка «Талибан»** в результате быстрого продвижения по стране смогла взять под свой контроль большую часть приграничных с Таджикистаном районов, напоминает корреспондент Bloomberg. Между тем, предупреждая о том, что от Афганистана исходит угроза террористических атак, Москва «без особого шума» налаживает с талибами связи — а глава российского МИДа Сергей Лавров в минувшую пятницу назвал членов этой организации «вменяемыми людьми», подчёркивает автор. 
 
США и их союзники по НАТО должны будут завершить процесс вывода своих войск с афганской территории к 11 сентября, говорится в статье Bloomberg.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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