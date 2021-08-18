ABC Nyheter: учения Москвы и Пекина вызвали интерес у западных экспертов и заставили гадать об их истинных целях

Российские военные впервые действовали в рамках совместных учений на территории Китая, и именно это особенно заинтересовало западных экспертов и аналитиков. По мнению некоторых, эти манёвры стали своего рода ответом на активизацию США и их союзников в Южно-Китайском море. Но есть также предположения, что в этом военном сотрудничестве у Москвы и Пекина совершенно разные мотивы, пишет ABC Nyheter.

На прошлой неделе на китайской территории прошли совместые учения при участии около десяти тысяч солдат Народной освободительной армии Китая и Вооружённых сил РФ. И многие эксперты теперь задаются вопросом о реальных целях и задачах этих масштабных манёвров под названием «Запад/Взаимодействие — 2021», которые длились целую неделю, пишет норвежское издание ABC Nyheter.



Рёвом истребителей и грохотом артиллерийских орудий в районе Цинтунся на севере Китая сопровождались первые учения двух крупных военных держав, в ходе которых, по данным Минобороны Китая, две страны впервые объединили свои системы командования и контроля, а российские военные подразделения интегрировались в китайские боевые формирования. При этом обе стотороны получили возможность испытать на практике новейшие виды вооружений. В частности, российские военные использовали военную технику и оснащение китайского производства, включая новые танки, сообщает ABC Nyheter.

Официальной целью этих совместных учений было проверить готовность обеих стран сообща противостоять терроризму и сепаратизму, для чего объединённые силы и отрабатывали разные сценарии действий, поясняется в статье. При этом российские военные подразделения впервые действовали на китайской территории. И именно этот факт особенно заинтересовал экспертов и аналитиков, которые «усомнились в том, что такой формат антитеррористических и антисепаратистских учений на территории Китая выгоден России», пишет ABC Nyheter.



По мнению ряда экспертов, на самом деле мотивы Москвы и Пекина для развития этого военного сотрудничества различаются и каждая из сторон преследует собственные интересы. Как полагает Питер Лейтон из Гриффитского института Азии (Австралия), основной задачей этих манёвров была «игра мускулами». По его словам, не случайно на прошлой неделе это событие очень широко освещалось как в российских, так и в китайских средствах массовой информации. На страницах многих газет были красочные фоторепортажи с этих учений, а в выпусках новостей показывали грандиозные видеосюжеты, отмечается в статье.



Лейтон подчёркивает также, что во время данных учений «отсутствовал момент неожиданности», благодаря которому командные пункты могли бы эффективно отрабатывать механизм быстрого принятия решений. «Свободная игра, а не хореографическое авиашоу, — вот что дает военным возможность развиваться», — заявил он в интервью телеканалу CNN.



Другие эксперты расценили эти масштабные манёвры как своего рода ответ на активизацию США и их союзников в Южно-Китайском море. Они отмечают, что у Пекина «гораздо меньше союзников» на международной арене, чем у Вашингтона. Поэтому эти учения для него — способ продемонстрировать, что он также способен сотрудничать с потенциальными партнёрами в случае необходимости, говорится в статье.



В то же время Россия остаётся для НАТО «главным вызовом в сфере безопасности», в то время как Китай попал в поле зрения альянса лишь относительно недавно, считает Кристиан Отланн из Норвежского института оборонных исследований. Дело в том, что Китай в гораздо большей степени угрожает безопасности США, нежели остальных членов Североатлантического альянса, поясняет эксперт, однако ситуация вскоре может измениться. «Не сомневаюсь, что в ближайшие годы Китай окажется в первых строках повестки дня у НАТО, и его сотрудничество с Россией — потенциальный вызов для альянса», — подчеркнул Отланн в интервью ABC Nyheter.



Но хотя связи между Китаем и Россией укрепляются, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Александр Габуев не думает, что следующим шагом обязательно станет военный альянс и заключение «оборонного пакта». По его мнению, подобный формальный альянс лишь ослабит независимость двух крупных держав. Не случайно Россия сейчас избегает вмешательства в ситуацию, которая складывается в Южно-Китайском море, а Китай обходит стороной споры вокруг Крыма, подчёркивает эксперт.



Габуев также полагает, что Москва рассматривает сотрудничество с Пекином в военной сфере, включая и недавние учения, как способ наращивать продажи своего оружия. В то время как для китайских военных, по его мнению, важна возможность совместного взаимодействия с российскими коллегами, которые регулярно участвуют в разных боевых операциях, включая Сирию.



Для сравнения, Китай в последний раз принимал участие в непосредственном военном конфликте 42 года назад, во время Китайско-вьетнамской войны 1979 года, поясняется в статье. Поэтому можно предположить, что учения, которые дали России шанс испытать оружие и боевую технику, в то же время предоставили и Китаю необходимые ему возможности для практического обучения, пишет ABC Nyheter.



Со своей стороны, Отланн всё же не исключает вероятность создания российско-китайского военного альянса. Однако он полагает, что в настоящее время ситуация складывается не в пользу Москвы. «Эти отношения в корне асимметричны. Россия в этих отношениях — младший партнёр, и в обозримом будущем ничего не изменится. По опыту можно сказать, что Россия не в восторге от такой позиции», — заключил норвежский эксперт.



