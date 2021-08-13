Военного альянса пока нет, но силу демонстрируют: Welt об учениях России и Китая

Россия и Китай проводят масштабные учения в северной части Поднебесной, сообщает Welt. В них задействовано большое количество солдат и новейшей боевой техники. США опасаются создания военного альянса, но пока его нет. Однако в любом случае совместные манёвры — это очередная демонстрация Западу своей силы, констатирует немецкий телеканал.

До пятницы на северо-западе Китая будут проходить масштабные учения России и Китая. В них задействовано больше 10 тысяч солдат: пехотные войска, танки, артиллерия и ВВС. Как говорят правительства обеих стран, их главная задача — борьба с терроризмом. Пекин вкладывает миллиарды в модернизацию своей армии.

ЛЮ СЯОУ, командующий офицер: Задействованы самолёты-разведчики, истребители, многоцелевые дроны, используемые для разведки и ведения боевых действий. Они станут системой, которая позволит нам благодаря новейшим видам вооружения значительно повысить нашу боеспособность.

США очень сильно обеспокоены, опасаются создания военного альянса. Россия и Китая проводят совместные учения уже с 2005 года, но с тех пор как в 2014 году Москва аннексировала полуостров Крым*, отношения значительно ухудшились. И в Пекине отношения с США становятся всё более напряжёнными. В ходе манёвров российские солдаты также используют китайское оружие.

ХАНЬ ЛИНЬ, член китайской военной комиссии: Учения показывают новые концепции, методы ведения операций: десантирование, саботаж с помощью дронов и другие военные стратегии. Мы проводим исследования и учения в различных сферах, в частности, это координация совместных действий и достижение быстрой победы.

У Китая с его более чем двумя миллионами солдат самая большая армия в мире, но, в отличие от российской, у неё нет опыта боевых действий. Формального альянса нет, но масштабные учения — это очередная демонстрация Западу своей силы.

Дата выхода в эфир 12 августа 2021 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).