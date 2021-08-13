Do Rzeczy: поляки не могут определиться, боятся ли они российской агрессии
По заказу портала wPolityce компания Social Changes, которая специализируется на проведении опросов общественного мнения, исследовала, насколько поляки боятся возможной военной агрессии со стороны России. Респонденты отвечали на вопрос, может ли, по их оценкам, Россия напасть на Польшу. Ответы распределись практически поровну. 34% респондентов ответили «да», из них 8% сказали решительное «да». Противоположное мнение разделили 35% опрошенных, 11% из которых сказали решительное «нет». Занятно то, что избиратели всех основных политических партий отвечали похожим образом, пишет Do Rzeczy.
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