Радослав Сикорский: если Израилю нужны репарации, пусть обращается к Берлину, а не к Варшаве

Если бывший посол Израиля в Варшаве Шевах Вайс по-прежнему считает, что Польша должна платить евреям за то, что их убили и ограбили немцы, и что Польше самой полагается компенсация от Германии за разрушения, то пусть Израиль, предъявив вексель, получит всё напрямую в Берлине, сказал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ранее Вайс сказал Rzeczpospolita, что Израиль готов согласиться на маленький процент от гигантской суммы имущества польских евреев, которую они потеряли во время Второй мировой войны.

Депутат Европарламента от Польши и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал мнение бывшего посла Израиля в Варшаве и бывшего председателя кнессета Шеваха Вайса на тему репараций со стороны Германии за разрушение Польши, которое он высказал в беседе с изданием Rzeczpospolita.

«Польша спокойно может сказать немцам, что они убили миллионы поляков, разрушили Варшаву и так далее, а затем потребовать возмещение ущерба. С евреями, однако, дело обстоит совершенно иначе, потому что даже после войны Польша была единственной страной, которая их изгнала. Более того, она создала антисемитскую атмосферу в 1956 и 1968 годах», — сказал бывший посол.

На вопрос Rzeczpsopolita о появлении темы реприватизации после смены власти в Израиле Шевах Вайс ответил, что эта проблема кроется не в личности Яира Лапида, а в польско-израильских отношениях.





«Эта проблема достаточно сложная, потому что речь идёт об очень большом имуществе. Каждая из сторон прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что лучше решить этот вопрос путём выплаты небольшого процента от этой суммы», — объяснил Вайс.

«Если Шевах Вайс, которого я, по сути, уважаю и ценю, думает, что кто-то должен выплатить компенсацию за имущество польских евреев, убитых немцами, и одновременно то, что Польша должна получить репарации от Германии, тогда правительство должно выписать вексель — и пусть Израиль получит всё напрямую в Берлине», — предложил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.