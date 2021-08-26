Le Monde: Россия и Китай всё крепче «дружат армиями», но до подлинного союза ещё далеко

Лето 2021 года выдалось плодотворным для военного сотрудничества России и Китая, пишет Le Monde. Как напоминает издание, в августе две страны провели совместные военные учения «Запад. Взаимодействие-2021», кроме того, китайская армия приняла участие в ежегодных армейских играх в Москве, а в конце года ВМФ России и Китая планируют провести антипиратские манёвры совместно с Ираном. Тем не менее, по мнению экспертов, о полномасштабном военном союзе между державами речи не идёт из-за разницы интересов.

Лето 2021 года запомнится как удачный сезон в военных отношениях России и Китая, пишет Le Monde. Как напоминает издание, 22 августа армии двух стран «выстроились бок о бок» среди соперников по танковому биатлону, который в седьмой раз дал старт ежегодным международным армейским играм в Москве. В соревнованиях, направленных на укрепление взаимного доверия, которые продлятся до 4 сентября, примут участие 2 тыс. солдат из 17 стран, включая Сербию, Казахстан и Узбекистан. В мероприятии задействована и Народно-освободительная армия Китая со своей бронетехникой, а также около десятка китайских самолётов — бомбардировщиков, истребителей и транспортных воздушных судов.

Кроме того, 23 августа посол России в Тегеране объявил, что ВМФ России и Китая впервые проведут антипиратские манёвры совместно с Ираном в Персидском заливе в конце 2021 или начале 2022 года. Помимо этого, Китай в своих официальных СМИ «похвастал» участием в российских военных учениях под названием «Запад. Взаимодействие-2021», проходивших с 9 по 13 августа на учебной базе НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Как сообщило китайское информационное агентство Xinhua, летние «стратегически важные» учения обеих армий стали свидетельством начала «новой эры» для китайской державы. Целью учений было укрепление оперативного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, а в более широком плане — совместные усилия по обеспечению «стабильности в регионе».

«Китайцы в последние месяцы очень широко освещают свои отношения с Россией с целью избавиться от имиджа страны, находящейся в изоляции, в первую очередь, для того, противостоять США. Хотя две армии не создают реального совместного командования, отныне они демонстрируют более оперативный характер своего сотрудничества», — поясняет специалист Фонда стратегических исследований Антуан Бондаз. По его словам, новшеством последних учений является то, что Китай предоставил россиянам возможность в полной мере использовать технику своей армии, «чтобы продемонстрировать, что она не уступает технике их партнёра»

Знаменательным моментом этих новых отношений стали масштабные учения «Восток» в сентябре 2018 года, для которых НОАК направила в Россию 900 единиц техники и 30 самолётов, вспоминает газета. Однако подобные военные демонстрации, проводимые в последние годы, иногда создают неловкости, отмечает исследователь. Так, совместный патруль, организованный в 2020 году в Китайском и Японском морях морскими силами двух стран, «вызвал беспокойство у корейцев и японцев, но не принёс большой пользы», — замечает Бондаз. Другие проекты остаются неопределёнными, как, например, объявленный Владимиром Путиным в 2019 году план помощи Китаю в создании системы раннего оповещения.

По мнению эксперта московского Центра Карнеги Александра Габуева, масштабность учений «Запад. Взаимодействие-2021» объясняется интересами обеих держав в Центральной Азии и их опасениями по поводу последствий кризиса в Афганистане. Интересы оборонной промышленности также играют свою роль в этом военном сближении. «Российская армия и гигант Ростех являются двумя мощными игроками, которые стремятся к углублению связей в области безопасности с Пекином», — отмечает специалист.

Однако связи двух стран по-прежнему ограничены целями военного взаимодействия в рамках небольшого конфликта, подчёркивают специалисты. Эти отношения по-прежнему далеки от подлинного военного союза из-за различия стратегических интересов двух держав и взаимного недоверия их служб безопасности, указывает газета.