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Euronews: Брюссель готовит новые санкции против Минска за «гибридные атаки» с мигрантами
Евросоюз готовит пятый пакет санкций против Белоруссии, обвиняя её в намеренной отправке нелегальных мигрантов через границу в Польшу и страны Балтии, которые требуют защитить их и пресечь использование мигрантов в качестве «оружия гибридной войны». Также министры иностранных дел ЕС обсуждают на встрече в Словении массовый исход беженцев из Афганистана и связанные с этим угрозы, передаёт Euronews.

В связи с наплывом нелегальных мигрантов из-за пределов Евросоюза Польша ввела режим чрезвычайного положения в двух воеводствах, граничащих с Белоруссией. После этого Брюссель подтвердил, что готовит новые санкции против Минска. Представитель Еврокомиссии сообщил Европарламенту, что пятый пакет ограничительных мер вступит в силу в конце месяца. 

ЛЮК ДЕВИНЬ, представитель Европейской службы внешних действий: Разумеется, мы продолжим борьбу с этим ужасным злоупотреблением мигрантами и человеческими страданиями со стороны режима Лукашенко. Борьба с этим, разумеется, будет включать санкции — и работа над пятым пакетом начинается сейчас с участием государств-членов. 

Польша, а также Латвия и Литва обвиняют Белоруссию в том, что с целью их дестабилизации она отправляет выходцев из Афганистана, Ирака и Северной Африки через свои границы на запад. По словам вице-министра иностранных дел Литвы, непризнанный им белорусский президент ошибочно считает политику Евросоюза слабой. Поэтому использование им в качестве оружия мигрантов нужно жёстко пресечь. 

МАНТАС АДОМЕНАС, замминистра иностранных дел Литвы: Это нельзя оставить без сильной и быстрой реакции Евросоюза! Иначе Лукашенко и дальше будет игнорировать международные обязательства и прибегать к преступным действиям против ЕС. А также наверняка попытается придумать новые схемы, новые методы дестабилизации и новые виды гибридных атак. 

Литва, а также Польша, решили построить заборы на своих границах с Белоруссией. По польским данным, в этом году имели место более трёх тысяч незаконных пересечений границы. 

Эти вопросы, а также ситуацию в Афганистане, обсуждают на встрече в Словении министры иностранных дел ЕС. Главная тема их пятничной повестки дня: что делать с исходом беженцев из захваченной талибами* страны. 

Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

 

 

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