Скорейший запуск трубопровода «Северный поток — 2» позволит стабилизировать цены на газ на европейском рынке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это «очевидно». Также он отметил, что спрос на голубое топливо в Европе большой. «Кроме того, непонятно, какая будет зима: в случае если будут холода, то газа нужно будет ещё больше», — передаёт его слова RND.

В России ожидают, что после запуска «Северного потока — 2» цены на голубое топливо на европейском рынке стабилизируются, сообщает RND. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. «Скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно», — подчеркнул он.

В среду стоимость 1000 кубометров голубого топлива в Европе превысила $900, отмечает издание. Песков также отверг любые предположения, что Россия как-то связана с нынешним «ценовым ралли». Российские эксперты в области энергетики объясняют происходящее ситуацией на мировом рынке.

«Получатели трубного газа не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — объяснил Песков. Так как Германия заключила с Россией долгосрочный договор на поставку газа, она платит существенно меньше мировой цены. Спрос на газ в Европе большой, добавил Песков: «Кроме того, непонятно, какая будет зима: в случае если будут холода, то газа нужно будет ещё больше».

Пока неизвестно, когда уже достроенный трубопровод будет запущен в эксплуатацию, отмечает RND. Эксперты ожидают, что по первой из двух линий газ пойдёт уже в октябре. В будущем планируется, что из России в Германию по дну Балтийского моря будет поставляться 55 млрд кубометров голубого топлива. С помощью него можно будет отапливать 26 млн домохозяйств.