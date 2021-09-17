Климкин о запуске «Северного потока — 2»: мы попали в геополитическую мясорубку
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» с «Северным потоком — 2». Как пишет «Обозреватель», при этом он убеждён, что выход из сложившейся ситуации есть. По словам экс-министра, Киеву стоит договариваться с США и Евросоюзом, чтобы попасть в особенную категорию.
«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно «Северного потока — 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чём. Это была тестовая пулька для России в контексте Китая», — сказал Климкин об экономических интересах США.
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