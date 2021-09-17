Климкин о запуске «Северного потока — 2»: мы попали в геополитическую мясорубку

«Северный поток — 2» загнал Киев в «геополитическую мясорубку», считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако, как передаёт «Обозреватель», дипломат уверен, что выход из сложившейся ситуации есть, но для этого Украине стоит договариваться с США и Евросоюзом.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» с «Северным потоком — 2». Как пишет «Обозреватель», при этом он убеждён, что выход из сложившейся ситуации есть. По словам экс-министра, Киеву стоит договариваться с США и Евросоюзом, чтобы попасть в особенную категорию.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно «Северного потока — 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чём. Это была тестовая пулька для России в контексте Китая», — сказал Климкин об экономических интересах США.

Также он отметил, что американский лидер Джо Байден поручил работать над тем, чтобы не оставить Украину в сложной энергетической ситуации. Речь идёт о сохранении транзита газа, что является «красной линией».

«Поэтому нам нужно договариваться с США и Еврокомиссией, чтобы нас внесли в особую категорию в случае энергетической опасности и тех, кому будут помогать. И договориться, как именно будут помогать», — подчеркнул Климкин.

Бывший глава МИД добавил, что Украине нужно быть «в игре за одним столом», особенно учитывая, что сейчас начался нормальный диалог с Вашингтоном.

«Ведь все карты в руках у Байдена», — добавил Климкин.